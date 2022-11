Farmacèutics demanen tenir més pes en el sistema de sanitat pública

Històricament, els farmacèutics han treballat en diversos àmbits de la salut pública i, en molts municipis on no hi ha cap consultori o centre d’atenció primària de forma permanent, el professional farmacèutic és qui acaba sent la figura sanitària de referència per a la majoria de veïns.

La pandèmia ha evidenciat una demanda de fa anys i més tenint en compte que les farmàcies han tingut un paper clau en el control del contagi de la covid-19, amb la participació en els cribratges poblacionals. A Girona, el 65% de farmàcies van entrar a formar part del programa de cribratges de tests d’antígens i, de forma paral·lela, també van col·laborar amb el Departament de Salut amb la dispensació d’alguns medicaments d’ús hospitalari (MHDA) directament des dels mateixos establiments. Aquesta mesura va beneficiar, sobretot, a les zones més rurals i allunyades dels centres sanitaris. La presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial, Carme Rigall, reclamava en una entrevista recent a aquest diari que els farmacèutics puguessin participar en altres accions com la vacunació i valorava positivament la col·laboració que s’havia establert amb Salut. De fet, una enquesta del Servei Català de la Salut publicada fa un mes va determinar que la col·laboració entre l’atenció primària i les farmàcies durant la pandèmia va ser l’aspecte millor valorat per part de la ciutadania. El qüestionari es va dur a terme durant el mes de juliol per conèixer la valoració dels serveis d’atenció primària durant la pandèmia de la per part de la ciutadania. Les preguntes estaven dissenyades per conèixer quina percepció han tingut els usuaris envers els serveis rebuts durant les diverses onades. D’aquesta manera, la pregunta més ben valorada ha estat: «Com valoreu la col·laboració entre l’atenció primària i les farmàcies per a la realització dels tests de detecció de la covid-19?» amb un 85,4% de respostes positives. Per contra, la pregunta: «Com valoreu l’organització duta a terme pels professionals d’atenció primària en la realització de tests de detecció de la covid-19 que es van fer a escoles, municipis i residències) és la pitjor valorada, amb un 73% de respostes positives. Des del Col·legi de Farmacèutics consideren que «la resposta de la ciutadania avala una vegada més la gran tasca desenvolupada pels farmacèutics alhora que posa en valor tota la xarxa de farmàcies de Catalunya, que ha estat clau en la lluita contra la pandèmia de la covid-19». La presidenta del col·legi a Girona, Rosa Núria Aleixandre, matisa que «la societat s’ha adonat de la gran utilitat de les farmàcies i s’ha accentuat quan l’atenció primària es va col·lapsar; és un reconeixement positiu perquè a vegades quan tens aquest tipus de serveis sempre a l’abast no hi dones tanta importància», explica. Una de les iniciatives més recents que les farmàcies gironines porten a terme és la col·laboració amb l’empresa Goodgut en un estudi pilot d’un test pioner i no invasiu per al cribratge de càncer colorectal. Nou programa de bon ús de fàrmacs a les escoles El Departament de Salut, conjuntament amb el Departament d’Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), impartiran xerrades informatives a una trentena de centres educatiusde l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona amb la voluntat d’informar i aconsellar sobre el bon ús dels medicaments. La iniciativa s’emmarca dins el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments (PESBUM) i consta de sessions impartides per farmacèutics comunitaris, per arribar directament als col·lectius més joves des de l’àmbit educatiu. Les sessions seran dinàmiques i aniran adreçades a uns 900 alumnes de 3r d’ESO i tenen com a finalitat fer reflexionar sobre la salut i la prevenció