Amazon no obrirà aquest any la nova planta logística robòtica que la companyia tindrà a Logis Empordà, al Far d’Empordà, com havia anunciat inicialment. La constructora Sacyr va enllestir al setembre el centre de 85.000 metres quadrats. De moment, però, la multinacional del comerç en línia no engegarà la planta aquest 2022 i manté la incògnita sobre la data exacta de posada en funcionament de la plataforma logística.

Tanmateix, Amazon manté les seves previsions de contractació per a enguany i a mitjà termini a Espanya, malgrat l’anunci de 10.000 acomiadaments a nivell mundial. Una sensació de calma tibant regna entre els treballadors dels centres espanyols, perquè des de la direcció es manté un hermetisme total sobre si aquest procés de reestructuració mundial esquitxarà als empleats de les línies com les del Prat de Llobregat o Sant Ferran d’Henares, segons traslladen diverses fonts sindicals consultades. Des de la companyia no donen informació sobre aquest tema i insisteixen que el calendari de contractacions fins al 2025 es manté i Amazon incorporarà en tota Espanya a un total de 5.000 empleats més.

Aquest Black Friday el trànsit de camions i furgonetes des d’i cap als magatzems de Amazon en tota Espanya ha estat intens, però menys del que la companyia esperava després del pic de vendes que va experimentar durant la pandèmia. Un total de 20.000 empleats van operar en més de 30 centres logístics que té distribuïda la signatura de Jeff Bezos a Espanya. Els dos territoris que copen més magatzems són Madrid i Catalunya, amb 10 cadascun.

En aquest últim territori, la multinacional projectava donar suport a la seva estratègia d’expansió, donada la seva ubicació estratègica prop de la frontera francesa i de la mar, amb l’obertura de nous centres, especialment magatzems de grandària mitjana i més enfocats a l’última milla. No obstant això, entre la menor consolidació dels hàbits de compra en línia ajudats a pujar durant la pandèmia i la pujada de tipus des dels bancs centrals -amb el conseqüent encariment dels diners per a finançar aquesta expansió- han frenat aquests plans de creixement.

10.000 milions de pèrdues

Les primeres informacions sobre la reestructuració de 10.000 ocupacions situaven la retallada als Estats Units, concretament en la divisió encarregada de desenvolupar l’aparell de domòtica Alexa. Una tecnologia disruptiva que perseguia situar un d’aquests productes en cadascun de les llars de tot el món i que ha tingut una proliferació menor de la desitjada pels seus dissenyadors i comercials. Segons Bussiness Insider, la divisió encarregada de Alexa està previst que tancament l’exercici amb 10.000 milions d’euros de pèrdues. És a dir, les retallades presumptament es concentraran entre els treballadors de coll blanc i sortejaran els de coll blau, segons apunten les fonts sindicals consultades.

Els acomiadaments als Estats Units i la frenada a Espanya també afectaran treballadors dins del perímetre de Amazon, però que formalment no estan ocupats per aquest. És el cas dels repartidors, una baula clau en la cadena de negoci i que gran part del mateix no ho assumeix directament la multinacional. Aquesta ha afavorit la crea ción de múltiples empreses satèl·lits i treballadors autònoms que són les encarregats de portar els paquets del magatzem als domicilis i que per això cobren uns diners de Amazon. Unes pràctiques censurades per la Inspecció de Treball però que encara estan pendents de judici i sobre les que continua depenent la companyia per al seu repartiment. A Catalunya, ha imposat en els dos últims anys sancionis per valor de 7 milions d’euros a Amazon i a 21 empreses subcontractades per cessió il·legal de treballadors.