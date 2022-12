Ahir hi va haver l’última de les quatre concentracions previstes organitzades pel comitè d’empresa de l’hospital d’Olot. Després que la setmana passada obrissin una línia de negociació amb la direcció, la presidenta del comitè, Nadia Toberias va explicar que encara hi ha molts fronts oberts i donen un mes de marge per arribar a possibles acords.

Segons Toberias, la direcció els ha ofert formar part d’una comissió de contractació de personal però consideren que als treballadors no els pertoca aquesta funció, sinó a la direcció. D’altra banda, un dels temes que ha ocasionat més debat és la retribució d’un complement salarial (DPO), que varien segons els objectius complerts. Segons l’últim tancament pressupostari de l’octubre, estava assegurat en un 58%, però la resolució final encara és «incerta».

D’altra banda, Toberias afegeix que si no s’arriba a un acord, al gener tornaran amb «més força» i organitzaran noves mobilitzacions. «Últimament la població ha mostrat interès i s’ha afegit a les mobilitzacions, com per exemple docents de l’institut Garrotxa i partits polítics com En Comú Podem, esperem fer més pressió», explica.

Segons el manifest que el comitè va llegir ahir, advoquen pel diàleg i per l’inici de la negociació amb la direcció esperant que donin respostes amb solucions i fets a les reivindicacions.

Demanen una previsió de plantilla de personal adequada a les necessitats reals del servei. Per això cal «més inversió en personal i prou precarietat contractual per garantir una bona qualitat i seguretat en l’atenció a l’usuari». També demanen un tracte «més digne i humà» i que les DPOs no depenguin de les despeses de manteniment del centre.

En declaracions d’aquesta setmana a NacióGarrotxa, el gerent de l’hospital d’Olot admet «desajustos» laborals i es mostra obert a trobar solucions. Afegeix que li sap greu que es digui que hi ha menyspreu a la plantilla per part de la direcció del centre sanitari.