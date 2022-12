El conseller d’Interior Joan Ignasi Elena va confirmar ahir que a principis de l’any que ve, es licitarà la construcció d’un nou mòdul per ampliar l’actual comissaria dels Mossos d’Esquadra de Banyoles. Elena va fer aquest anunci durant la visita a la capital del Pla de l’Estany on va signar la renovació de l’acord amb l’Ajuntament de Banyoles de la comissaria conjunta entre Mossos i Policia Local. Segons el conseller, la renovació de l’acord demostra que aquest projecte funciona molt bé. Elena va afegir que aquest model de comissaria, que va entrar en servei a Banyoles l’any 2020, compleix amb els tres principis de seguretat: la proximitat amb el ciutadà, la coordinació entre els dos cossos i l’augment de mitjans de la comissaria que s’aniran reforçant amb nous agents cada d’any.

Elena va afegir que, per garantir la proximitat, cal també incrementar efectius. «Per estar a prop has de ser més; si no tens prou efectius, només pots reaccionar», va dir el conseller. I aquí, el titular del Departament va anunciar que la comissaria de Banyoles sumarà nous agents, i que també s’ampliarà amb nous mòduls durant el 2023. La Generalitat preveu treure l’obra a licitació entre els mesos de gener i febrer, amb la voluntat que vagi a càrrec del pressupost de l’any vinent.

Des de la inauguració de la comissaria conjunta de Banyoles, l’octubre de 2020, la Policia Local de Banyoles i els Mossos d’Esquadra treballen de manera conjunta en la majoria de serveis i dispositius que es realitzen al municipi. Les dependències de la comissaria conjunta comparteixen espais de treball com ara aparcament, vestidors, zona de descans dels agents, menjador, sales de reunions, garjoles i també la sala de briefing diari conjunt dels dos cossos.

El Departament d’Interior treballa amb la voluntat de contractar 800 agents nous cada any i preveu arribar als 22.000 policies el 2030. Actualment, hi ha 840 mossos que es preparen a l’Escola de Policia de Catalunya a Mollet del Vallès i que el pròxim estiu ja estaran al carrer fent tasques policials. Pel que fa a l’Àrea Bàsica Policial del Gironès-Pla de l’Estany s’han destinat 34 nous agents els darrers dos anys i que suposa un augment del 15,9%, arribant a un total de 247 Mossos d’Esquadra. A la Unitat de Seguretat Ciutadana de Banyoles, i també durant els dos darrers anys, la presència d’efectius ha passat de 48 agents el 2020 a 52 aquest 2022 i que s’afegeixen als 30 agents de la Policia Local de Banyoles.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va manifestar l’agraïment a la Conselleria d’Interior i al cos de Mossos «per continuar apostant per aquest model conjunt que per una ciutat com Banyoles representa un únic pols de seguretat i que el treball policial conjunt el valorem molt positivament».