Els empresaris del sector turístic gironí preveuen ocupacions del 80% als establiments del Pirineu gironí en el segon cap de setmana del pont de la Puríssima (del 8 i l'11 de desembre). El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, assegura que les xifres seran "similars a les del 2019" però malgrat tot apunta que el pont "serà fluixet" perquè les festivitats queden massa repartides. Tot i així, els empresaris confien en les reserves d'última hora que permetin salvar els mobles. El sector que més funcionarà és el de turisme rural que tindrà un "ple absolut". Escudero ha afegit que les cases de turisme rural han rebut un fort impuls des de la pandèmia i registren ocupacions elevades habitualment.

Aquest cap de setmana arrenca un pont de la Puríssima més llarg de l'habitual. El fet que els dies festius siguin un dimarts i un dijous obre la possibilitat de fer múltiples combinacions i que enganxi el cap de setmana del 3 i 4 de desembre o el del 10 i 11. Per aquest motiu el president de la Federació d'Hostaleria de Girona considera que serà un pont "fluixet" al mateix nivell de reserves que el 2019. Per la seva banda, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha afegit que serà "un pont complicat" que "no generarà ocupacions importants" i per tant l'èxit final d'aquest pont de la Puríssima "dependrà molt de si fa bon temps".

El Ripollès i la Cerdanya serà la zona on es concentraran més reserves duran el segon cap de setmana del pont i la Federació d'Hostaleria calcula que s'arribarà al 80% d'ocupació. Malgrat tot, entre setmana els hotels podrien fregar entre un 35 i 40% dels llits ocupats, xifres similars a les que hi ha actualment, sense ser pont. Escudero creu que aquest pont no és habitual perquè més enllà dels festius del 6 i el 8 de desembre, no s'ha unificat un criteri a l'hora de fer pont i, per tant, molta gent s'ha adaptat els festius com ha volgut.

La Garrotxa i Girona ciutat, destins que funcionaran

A la Garrotxa les ocupacions estaran entre el 70 i el 75% de mitjana i la ciutat de Girona també registrarà un nombre de reserves elevat. "La gent té ganes de neu i de muntanya o de ciutat", ha explicat el president de la Federació d'Hostaleria. En aquesta mateixa línia, des de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava – Pirineu (ATA) també consideren que les destinacions de muntanya i de ciutat seran les que tindran més tirada entre els seus associats. La membre de la junta de l'ATA, Esther Soler, assegura que habitualment ja hi ha aquest comportament.

Pel que fa al litoral només hi haurà un 20% de l'oferta de càmpings oberta i entre un 15 i un 20% dels hotels disponibles. Això fa pensar que les ocupacions d'aquesta destinació seran fluixes durant la Puríssima.

Reserves a última hora

De fet, tots els representants del sector turístic coincideixen en què en els últims anys s'ha imposat una tendència de reserves "a ultimíssima hora" en ponts com el de la Puríssima, fet que dificulta preveure quina serà l'ocupació dels establiments. El motiu és que el mercat de proximitat es mou sobretot a última hora en funció del temps que faci i també de l'oferta lúdica que trobin.

L'arribada tardana de la fred ha fet que el president de l'Associació de Càmpings de Girona ho vegi com una oportunitat per demostrar que el litoral gironí també pot ser una destinació d'hivern. "Més enllà d'anar a la platja, a la Costa Brava també es poden fer rutes pels camins de ronda o visitar els tres parcs naturals que tenim", ha afegit Gotanegra.

Restauració al 60%

Per altra banda, la restauració també compta amb omplir un 60% de les taules durant els dies del pont. Fins ara, el dia amb més reserves és el divendres 9 de desembre. Pel que fa a les estades, de mitjana els visitants es quedaran entre 2 i 3 nits als establiments de la demarcació.