La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada per organitzacions minoritàries que representen totes les categories professionals del sector, se suma a la vaga que Metges de Catalunya va anunciar pel 25 i 26 de gener.

En una roda de premsa d’ahir, van exposar que la convocatòria afecta el personal estatutari, el laboral, el funcionari i el que està en formació especialitzada que presta els seus serveis a la xarxa pública SISCAT (ICS i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya.

Consideren que es promou la declaració de vaga atenent a la situació «límit» que viuen els professionals de la salut a Catalunya que, malgrat «tots els esforços» que fan des de fa anys i els que han fet durant aquesta pandèmia, no han vist «cap apropament ni intenció» de millorar la seva situació laboral ni professional per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Entre altres peticions, demanen equiparar les condicions laborals i salarials del sistema públic de salut independentment de qui presti el servei, establir unes ràtios de professionals i usuaris d’acord amb les realitats econòmiques i socials de cada territori, estabilitat per als treballadors sanitaris amb un increment de l’oferta pública de places; instaurar la jornada de 35 hores per al torn diürn i reduir la del nocturn; l’exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys i la jubilació anticipada no més tard dels 60 anys.

La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya va constituir-se fa uns dos anys, amb la pandèmia de la covid-19, per «unificar» esforços. Lamenten que els professionals del sistema de salut de Catalunya «estem esgotats», ja que «fins a la pandèmia hem treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals».

El gran problema és el model sanitari actual, ja que es fa la mateixa feina i hi ha diferents condicions Anna Alcalà - Delegada de CATAC a l'hospital Santa Caterina

La delegada del sindicat CATAC a l’hospital Santa Caterina, Anna Alcalà, considera que «no només els metges estan afectats, és per això que cal aprofitar aquesta onada perquè tot el col·lectiu sanitari ens mobilitzem». Alcalà lamenta que el «gran problema» de Catalunya és l’actual model sanitari, ja que « es fa la mateixa feina però hi ha diferents condicions». També expressa que la negociació del conveni actualment «no convenç» i afegeix que és moment de «negociar a l’alça».

Respecte a la situació de l’hospital Santa Caterina, manifesta que hi ha molts contractes parcials i que s’està fent una «mala gestió» en els horaris dels professionals en aquesta recta final de l’any.