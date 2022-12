L’hivern s’atansa a les comarques gironines o, si més no, el territori va viure la matinada de divendres a dissabte la primera glaçada de tardor. Les temperatures mínimes van ser negatives en diversos punts del territori, per exemple: fins a -3,7 graus Celsius (ºC) de mínima a Sarrià de Dalt, al cantó de la riera Xuncla, 0,6ºC als centres de Salt i Girona (Parc del Migdia) o 0,6ºC a l’aeroport de Girona. Ahir Girona també va viure la primera glaçada de la tardor astronòmica a l’estació meteorològica de Sarrià de Ter. Per avui es preveu pluja i neu per damunt dels 1.000 metres.

El fort vent també es va fer notar arreu del litoral gironí. Les onades van agafar força i van repicar amb energia a la platja de Llançà.