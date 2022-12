La circulació motoritzada per vials prohibits -tant de motos com de quads- és un problema que arrossega des de fa temps a les comarques gironines i s’ha convertit en un tema recurrent. Arran de la pandèmia, l’activitat s’ha multiplicat en el medi natural i també, la presència de més actors: ciclistes, persones que caminen i també han revifat les circulacions motoritzades fora pista.

La pressió que fan els Agents Rurals per acabar amb aquesta activitat es nota i enguany han fet el doble de serveis especials que el 2021. Han realitzat 53 actuacions, quan l’any anterior en van ser 27. Uns controls -que fan en corriols o en pistes estratègiques- que han permès detectar incompliments. Des de principis d’any han interposat set denúncies a motoristes que circulaven per vials no permesos. Aquests controls els realitzen els Agents Rurals i en alguns cas, amb els Mossos d’Esquadra.

Aquesta problemàtica, com explica el cap dels Agents Rurals a la Regió de Girona, Ignasi de Dalmases va començar fa uns anys quan van detectar que hi havia grups de ciutadans que feien sortides en moto -sobretot tipus enduro de trial- com a activitat turística per terrenys forestals i fins i tot en zones protegides.

Uns conductors que en molts casos no respecten la legislació de circulació motoritzada al medi natural. Amb el temps van poder centrar-se amb els organitzadors i acabar amb bona part de l’activitat però hi han tornat.

Amb el final de la pandèmia s’ha reactivat aquesta activitat en diversos punts de la província. Les empreses que hi ha al darrere els munten packs «de ruta i hotel» i ofereixen rutes en moto en diversos punts de la província.

La zona del pantà de Darnius-Boadella és un dels punts on ho han detectat. Per exemple fa pocs dies hi van realitzar un dels dispositius especials. Aquesta actuació conjunta amb els Mossos va acabar amb quatre motoristes denunciats per anar per vials no permesos; un altre per circular sense matrícula; un per fer-ho amb matrícula falsa i un altre per voler fugir i no identificar-se.

A l’Empordà, recorda de Dalmases, hi havia un altre punt negre ubicat a la zona del Cap de Creus però aquí s’ha «corregit força» la situació, apunta. D’altres indrets on s’ha registrat aquesta activitat són massissos i muntanyes com l’Albera, Cadiretes i també fins i tot a les Gavarres. De forma puntual, els Agents Rurals també han detectat gent fent aquest tipus d’excursions organitzades al Ripollès. Ignasi de Dalmases tot i que reconeix que la problemàtica segueix aquí l’intenten mantenir a ratlla i diu que dista molt del que passa al Maresme, on hi ha «un desgavell».

Controls permanents

Aquesta circulació motoritzada per espais forestals i protegits comporten «danys importants» al medi natural i per frenar-ho exerceixen pressió. El responsable dels Agents Rurals explica «des del finals del setembre fins a finals de maig aquests serveis són permanents cada setmana» i que «poden ser a qualsevol lloc i hora». Fins i tot realitzen controls nocturns, ressalta, ja que fins i tot han enxampat motoristes fent rutes de nit per evitar-los.

En moltes ocasions els conductors al·leguen desconeixement per intentar evitar les multes però el cap dels Agents Rurals a Girona diu que són «excuses» perquè «d’informació n’hi ha molta i cada cop som més diligents amb la informació que donem però el ciutadà també ha de saber i voler-ho llegir».

Els Agents Rurals actuen en punts on ells han detectat moviment de circulació motoritzada fora pista però també, en fan en indrets que els han informat ciutadans de l’activitat o fins i tot propietaris forestals, ja que se n’han trobat fins i tot dins de finques tancades, destaca de Dalmases.

Si enxampen algú realitzant aquest accés no permès al medi natural, els sancionen i si a més, no disposen d’assegurança o és un espai de protecció especial i natural, s‘acaba amb la immobilització del vehicle. El cap dels Agents Rurals destaca que el seu objectiu és que la gent respecti el medi natural. No obstant, reconeix que la situació ideal seria «trobar un grup que circula normal, ben identificat, amb la matrícula, i l’assegurança. Que tot fos correcte».