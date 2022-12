Set investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) són presents en dos rànquings de recerca: d’una banda, el Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% de la Universitat d'Stanford - que agafa els investigadors a nivell internacional-, mentre que el rànquing del CSIC inclou investigadors de centres de recerca situats a l’Estat espanyol, així com els acadèmics de nacionalitat espanyola que fan recerca en institucions situades fora del país.

Tots dos rànquings es fixen en l’impacte dels investigadors, entès com el número de citacions que té la seva recerca, més enllà de la notorietat de les revistes científiques on es publica la recerca. Aquest indicador és una de les diverses formes d’avaluar la rellevància de la ciència que duen a terme.

Fins a sis investigadors apareixen al Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% que publica anualment la Universitat d'Stanford, classificant els investigadors amb més impacte científic de tot el món. Dins la institució, encapçalen els rànquings anual i global els investigadors Javier A. Menéndez i José Manuel Fernández-Real. En el cas de Javier A. Menéndez, aconsegueix situar-se en el 0.1% d’investigadors dins l’àrea d’Oncologia i Carcinogènesi. L’any passat, els nombre d’investigadors de l’Idibgi que hi apareixien n’eren dos.

D’altra banda, José Manuel Fernández-Real, Javier A. Menéndez i Joaquín Serena se situen entre l’1% dels científics espanyols més citats del rànquing publicat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de l’any 2022. Els seus perfils figuren entre els 1.000 científics espanyols amb més impacte a Google Acadèmic, la base de dades acadèmica més completa del món i que utilitza el CSIC per elaborar aquesta classificació. Elrànquing que elabora cada any la Universitat d'Stanford als Estats Units es basa en la informació bibliomètrica continguda a la base de dades Scopus per avaluar els científics per l’impacte de les cites.

S’ha creat una base de dades de 195.605 científics de primer nivell en diversos camps del coneixement, que representen el 2% dels investigadors més rellevants d’un total de gairebé 7 milions de científics en actiu de tot el món.

D’altra banda, la llista del CSIC recull els perfils de científics espanyols que treballen en centres de recerca i universitats nacionals o internacionals, així com investigadors estrangers que treballen a Espanya. La classificació engloba personal investigador de totes les àrees de la ciència.