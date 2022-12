Junts va registrar ahir una proposició de llei perquè els ajuntaments puguin destinar pisos ocupats «conflictius» a «habitatge social». En una roda de premsa, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i la diputada i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, van explicar que plantegen modificar la llei del dret a l’habitatge per tal que els ajuntaments puguin dedicar immobles desocupats, que siguin propietat de grans tenidors, a «lloguer social» en un termini màxim de 7 anys. Batet va acusar el Govern d’ERC «d’aturar» una iniciativa similar que havia preparat l’exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró. «No és una prioritat d’Aragonès, prefereix mirar cap a un altre costat», li va recriminar. Madrenas va admetre que hi ha el «dubte» si en última instància aquesta modificació de llei podria ser impugnada pel Tribunal Constitucional, ja que el govern espanyol va impugnar dilluns davant el TC un article de la llei catalana contra els desnonaments per una qüestió de competència.