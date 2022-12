L'Ajuntament de Banyoles organitzarà les activitats dels Reis d'Orient perquè siguin accessibles a tots els infants. D'aquesta manera, es faran visites guiades accessibles a l'Ambaixada Reial, que s'instal·larà al claustre del Monestir de Sant Esteve i la cavalcada també serà accessible per a tots els infants. Per aconseguir-ho la Fundació Estant, la Fundació Mas Casadevall i TEA Acompanyem oferiran formacions als patges per saber com s'han de dirigir als infants amb autisme. El dia de la cavalcada s'habilitaran espais amb baixos estímuls sonors i zones per a persones amb mobilitat reduïda. L'ajuntament instal·larà espais de calma per si algun infant necessita retirar-se un moment o per alletar els nadons.

Els patges dels Reis d'Orient arribaran a Banyoles aquest dissabte al migdia i ho faran carregats amb una programació accessible. El consistori repeteix l'espectacle de benvinguda al camp de futbol nou i també es faran les visites guiades a l'Ambaixada Reial amb reserva prèvia. Els nens podran visitar l'ambaixada a partir del dissabte 24 de desembre en diferents sessions. En elles, els patges explicaran secrets i ensenyaran com organitzen la cavalcada pel 5 de gener. En aquestes visites hi haurà l'opció de fer-la amb baixos estímuls visuals i sonors i el recorregut serà accessible per a infants amb cadires de rodes. A més, els patges podran rebre formació sobre com han de dirigir-se als infants amb autisme per tal que no els generi cap trasbals i puguin gaudir de la màgia dels reis. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha recordat que aquest model es va dissenyar durant la pandèmia, però ha permès «descobrir un format nou» que dona als infants un «contacte més directe i ordenat» amb els patges. Les visites a l'Ambaixada Reial es faran els dies 24 i 26 de desembre des de les deu del matí a les dues del migdia i el 27 de desembre i el 2 de gener des de les quatre de la tarda fins a les vuit del vespre. Per reservar les entrades s'haurà de fer a través de la pàgina web de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles a partir del dissabte 17 de desembre a les dues del migdia. Pel que fa a la cavalcada, els Reis d'Orient arribaran a Banyoles el dijous 5 de gener a l'estadi Miquel Coromina i Morató. A partir de les sis de la tarda començaran a venir els membres de la comitiva reial al passeig Darder, davant del camp de futbol, i a dos quarts de set començarà l'espectacle de benvinguda al camp, per acabar amb una cavalcada que anirà de l'estany al centre i acabarà davant de l'ajuntament.