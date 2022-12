Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha inaugurat aquest dissabte el nou tanatori municipal. L'alcalde del municipi, Ramon Roqué, ha destacat la "millora de les instal·lacions" en comparació amb l'espai reduït ubicat al carrer Manigosta de què disposava el municipi fins ara; així com la ubicació, que ha definit d'"estratègica". I és que el nou tanatori s'ha aixecat al costat del cementiri municipal. Construït i gestionat per Àltima, acull una sala de vetlla i un oratori i donarà cobertura a altres municipis propers com Vallfogona de Ripollès, Sant Pau de Segúries o Ogassa. L'obra, que ha durat cinc mesos, ha anat a càrrec de Plasencia Arquitectura, amb el suport tècnic de l’estudi local ETC, de Joan Carles Grifell i Rosa M. Plana.

Aquest és el segon equipament d’Àltima a la comarca del Ripollès, on l’empresa ja gestiona el Tanatori-Crematori de Ripoll. La companyia funerària compta també amb centres a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà i Gironès.

Una sala de vetlla i un oratori

El nou tanatori, que té una superfície construïda de 256 metres quadrats en planta rectangular, disposa de diversos espais com una sala de vetlla de 55 metres quadrats amb dues zones diferenciades (una per a familiars i una altra amb el túmul del difunt). Ofereix serveis com bany, guarda-roba i zona de refrigeris, a més d’un oratori amb una capacitat per a 70 persones assegudes, on es podran celebrar els actes de comiat tant de religiosos com laics.

Segons han detallat fonts municipals, la construcció de l’equipament està plantejada en planta baixa, "prioritzant l’accessibilitat als usuaris i la llum natural, a través d’un espai diàfan que atorga amplitud a les estances". L’exterior compta amb un aparcament pels usuaris, un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics o híbrids endollabes i zones enjardinades.

Per al plantejament del nou centre, Àltima detalla que ha treballat en termes de sostenibilitat instal·lant il·luminació interior i exterior de baix consum (LED) i programada en funció de la llum natural en cada moment del dia. A més, s'ha apostat per plantar espècies autòctones i amb necessitats baixes de reg al jardí, per garantir al màxim l’estalvi d’aigua.