Les baralles en grup amb objectes perillosos i lesions greus creixen un 55% a Girona

Les baralles entre diverses persones -més de tres- amb objectes perillosos i lesions greus creixen un 55% a Girona. Aquesta és una de les principals conclusions del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior que comprèn el període que comprèn des del gener fins al setembre.

Aquests enfrontaments, anomenats tumultuaris acompanyats amb delictes de lesions greus o de poca gravetat, han arribat a 380 casos. Uns fets denunciats que queden ja lluny dels 245 denunciats durant el mateix període de l'any passat. En aquest tipus d'enfrontaments hi sol haver presència d'armes blanques o objectes contundents que provoquen, per tant, un risc pels implicats. En cas d'haver-hi lesions, algunes solen ser greus i fins i tot, algun d'aquests enfrontaments ha acabat amb alguna víctima mortal.

Aquesta és la infracció penal que pateix un dels increments més elevats d'aquests primers nou mesos del 2022. Però, el global de tots els delictes analitzats en el Balanç de Criminalitat va a l'alça. Han pujat un 24,2% les infraccions, passant de 29.051 entre gener i setembre del 2021; a les 36.089 d'enguany.

Alerta pels crims

Els homicidis dolosos o assassinats són la figura delictiva que experimenta el creixement més important (133,3%). S'ha passat de tres a set delictes de sang d'aquest tipus, és a dir, s'han més que duplicat en un any. Només el mes de setembre se'n van registrar dos en una sola setmana. El primer va ser el 21 de setembre Campdevànol, on un home va matar la seva parella de 21 anys amb arma blanca i fins i tot, segons va revelar l'autòpsia, torturant-la. L'altre, a Empuriabrava, el 23 de setembre on un home va entrar en una casa i va encanonar la inquilina i la va matar d'un tret. Es va detenir l'autor poc després dels fets quan fugia a Portbou amb un gran dispositiu policial.

Els delictes sexuals no s'aturen

Els delictes sexuals, d'altra banda, segueixen pujant com els últims anys a les comarques gironines. Aquesta és la nota negativa però al mateix temps, la por a la denúncia ha començat a ser menys tabú i els casos coneguts per la policia van sortint a la llum i, per tant, es pot arribar als delinqüents que cometen aquests delictes tan íntims. El conjunt dels delictes sexuals s'han incrementat en un 20,1% de gener a setembre i se n'han denunciat fins a 299 casos. Cal destacar que d'aquests, hi ha 59 violacions -agressió sexual amb penetració-. Un nombre que fa elevar en un 34,1% aquest tipus de delicte a la província de Girona, ja que l'any passat se'n van denunciar 44.

Més robatoris en habitatges

Un altre delicte que toca molt a les persones i que sovint les deixa indefenses, perquè li toquen la seva propietat privada, és el robatori en habitatges. Aquests també han patit una tendència ascendent en els primers nous mesos de l'any. Han crescut més tímidament que altres delictes, un 7%. Però en conjunt, suposen un total de 2.004 fets. L'any passat, se'n van denunciar 1.873 casos. En canvi, el conjunt de robatoris amb força que inclou també, els que hi ha en establiments i altres tipus d'instal·lacions ha crescut més. En aquest cas s'han registrat 2.800 fets, un 17,1% més que l'any abans (2.391).

Els robatoris amb violència i intimidació també han patit un creixement destacat: un 14,6% més de casos en nou mesos. S'han elevat fins als 754 i aquí hi ha des d'un robatori violent a la via pública, com un atracament en un banc, entre altres.

Els furts no s'aturen

Una de les infraccions penals que sembla que no toquen sostre són els furts. Han pujat un 39,5% entre gener i setembre respecte a l'any passat i se n'han arribat a denunciar 10.346. Aquesta xifra ha patit un gran creixement i aquí hi ha des de casos de furts al descuit, furts en supermercats i botigues, entre altres. Són fets que els lladres saben que no solen ser fets amb penes elevades i fins i tot que poden acabar amb multa.

Finalment, a destacar que Girona és una de les províncies on es requisa sovint grans quantitats de drogues però, enguany es pot veure com aquest delicte creix tímidament. La policia ha intervingut en 346 casos, cosa que suposa un 0,3% més que l'any passat.