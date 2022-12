Armariets per recollir paquets als pobles: qualitat de vida o impacte al territori?

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat una nova línia de subvencions per oferir als municipis de menys de 2.000 habitants la possibilitat de disposar d’armariets intel·ligents que permetin als seus veïns recollir-hi els productes que han comprat. Segons ha explicat el president de la Diputació, Miquel Noguer, es tracta d’una proposta que havia sorgit dels propis ajuntaments, i que permetrà concentrar tots els lliuraments en un sol punt, reduir la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris, ja que la furgoneta, en lloc d’anar-hi deu vegades a repartir per les cases, n’hi anirà una. Per a Noguer, es tracta de garantir la qualitat de vida als micropobles, i que els seus habitants no es vegin en desavantatge respecte la resta. «Hem de lluitar tots contra el despoblament», va indicar.

Des de la CUP, però, la diputada Marta Guillaumes s'ha abstingut. Per una banda, ha compartit la necessitat de millorar la vida als micropobles, però per l’altra, també ha reflexionat sobre el model que suposa aquest sistema de compra i distribució. «No podem evitar posar el focus en el fet que les empreses que fan aquest tipus de transport són grans multinacionals de la logística, amb un gran impacte sobre el territori però amb les seus fiscals molt lluny», considera Guillaumes. Així doncs, la diputada cupaire ha demanat que aquest sistema de repartiment es faci a través de vehicles elèctrics i va defensar que cal apostar per una xarxa pública de paqueteria. Compliment de les mocions D’altra banda, el ple també ha rebutjat una moció de la CUP que reclamar un major seguiment i control del compliment de les mocions proposades al Ple de la Diputació. La proposta ha rebut el suport del PSC, mentre que l’equip de govern es va mostrar obert a millorar i actualitzar la informació, però ha considerat que actualment ja hi ha un elevat grau de transparència.