Estafa telefònica amb lligams amb Girona a dues empreses basques a qui van robar més de 63.000 euros. La Guàrdia Civil investiga 24 persones per l'engany. Els suposats autors, que tenien diferents graus de participació, es trobaven a les províncies de Girona, Barcelona, València, Guadalajara i Múrcia.

La policia els acusa de ser presumptes autors de delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

L'operació "Sarea Steel" comença a finals del 2021, quan el gerent de les dues societats afectades va posar en coneixement de l'equip @ de la Comandància de la Guàrdia Civil de Biscaia que havia detectat 30 càrrecs no autoritzats als seus comptes bancaris i que sumaven més de 63.000 euros.

Durant la investigació els agents van aconseguir identificar el modus operandi utilitzat per fer les transferències irregulars. Segons informa el cos armat, els estafadors obtenien mitjançant engany (phishing) les dades bancàries de la víctima. Un cop assolides les dades bancàries, per eludir la verificació que les entitats bancàries realitzen mitjançant SMS, procedien a contactar amb l'operadora de telefonia fent-se passar pel titular real de la línia (vishing). L'objectiu era activar desviaments de trucades per rebre per veu els codis de verificació (2FA) necessaris per autoritzar les transferències no consentides.

A causa de la complexitat del cas, els guàrdies civils van analitzar minuciosament cadascuna de les transaccions. Amb això van traçar el camí recorregut pels diners sostrets, identificant 24 persones amb diferents graus de participació en els fets, que operaven en diferents províncies, entre elles la de Girona.

Els policies van descobrir que els autors van usar tres vies per retirar les quantitats estafades. Una va ser utilitzant caixers automàtics situats a localitats de les províncies de Barcelona i Alacant, un altre mitjà va ser mitjançant la compra de targetes de precàrrega bancària (Targetes Moneder) i la darrera, realitzant noves transferències a altres comptes, tot això amb la finalitat d'amagar l'origen il·lícit dels diners.