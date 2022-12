Pena mínima a un traficant de cocaïna de Puigcerdà. La sentència de l'Audiència de Girona conclou que no pot determinar quanta droga tenia perquè no es va enviar a pesar al laboratori: "No ha quedat degudament acreditat, amb la certesa exigida per fonamentar una condemna, que la cocaïna comissada tingués un pes brut de 1.290 grams". El tribunal descarta, tal com sostenia la defensa encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, que la quantitat fos de "notòria importància". La fiscalia demanava 11 anys i mig de presó per delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes. El tribunal li imposa una condemna de 4 anys i 6 mesos i tampoc considera provat que sabés que l'arma que tenia era de contraban i amb el número de sèrie esborrat.

La fiscalia l'acusava d'un delicte contra la salut pública per tinença de substàncies que causen un dany greu a la salut en quantitat de notòria importància, un delicte de tinença il·lícita d'armes agreujat per haver estat introduïda il·legalment al país i sense número de sèrie i un delicte lleu d'amenaces per, presumptament, haver dit a un mosso "has sembrat la llavor de l'odi, ves amb compte amb la teva família i el teu cotxe, això no es fa". Per aquests delictes demanava 11 anys i mig de presó i multes per valor de 166.483 euros.

Al judici, que es va fer a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, va demanar l'absolució però, com a alternativa en cas de condemna, va al·legar que no s'havia pogut acreditar el pes de la cocaïna decomissada ni tampoc que l'acusat hagués introduït l'arma que li van trobar des de l'estranger ni que hagués esborrat el número de sèrie.

La sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar li dona la raó. L'Audiència conclou que ha quedat provat que, entre febrer i abril del 2021, venia cocaïna i haixix des de casa seva, un pis de Puigcerdà. Després que els Mossos d'Esquadra intervinguessin la venda d'una dosi de cocaïna el 9 de febrer i continuessin la investigació, el jutjat d'instrucció va acordar una entrada i escorcoll al domicili, que va tenir lloc el 28 d'abril.

Durant aquest registre va ser quan van localitzar la pistola (un revòlver) i un paquet de forma rectangular que, segons els Mossos, pesava 1.290 grams i que contenia cocaïna. L'anàlisi d'una mostra de 3,9 grams al laboratori va dictaminar que la droga tenia una puresa del 75%.

No es va enviar a pesar

El tribunal, però, sosté que "no ha quedat degudament acreditat, amb la certesa exigida per fonamentar una condemna penal, que la cocaïna comissada tingués un pes brut de 1.290 grams". I això és, segons conclou l'Audiència, perquè si bé la policia va fer un pesatge inicial de la droga apuntant que tenia aquest pes "aproximat", la substància no es va enviar al laboratori per fer "la corresponent anàlisi i pesatge". Només hi va arribar la mostra "impedint així saber el pes exacte de la substància": "Davant d'aquesta absència, el pesatge inicial aproximat, a força d'anar-se repetint en els diferents documents, va ser assumit com el pes real de la substància. Un pes que, a criteri de la sala, no pot considerar-se acreditat".

Per això, l'Audiència de Girona conclou que no es pot aplicar el tipus agreujat de notòria importància que demanava la fiscalia perquè no s'ha pogut provar quin era el "pes real" de la cocaïna intervinguda. En relació al delicte contra la salut pública, la sala li aprecia a l'acusat un agreujant de reincidència i un atenuant de drogoaddicció. Això situa la forquilla de condemna possible entre els 3 i els 6 anys de presó: "La sala considera proporcionada i ajustada al fet la condemna de 3 anys i 6 mesos de presó". Situa la multa en 40.533,94 euros.

També descarta la tinença il·lícita d'armes agreujada. Tot i que el tribunal sí que considera acreditat que tenia el revòlver sense tenir llicència, argumenta que no hi ha proves que acreditin que fos qui la va introduir de contraban al país ni que manipulés l'arma per esborrar el número de sèrie. Per aquest delicte li imposa 1 any de presó (la pena mínima)

Finalment, l'Audiència l'absol del delicte lleu d'amenaces a l'agent dels Mossos d'Esquadra perquè considera que no hi ha cap prova que ho avali.