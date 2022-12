La Fundació MAP i l’Ajuntament de Ripoll han impulsat una iniciativa per sensibilitzar sobre la diversitat funcional.

La ceguera, la hipersensibilitat sensorial o la discapacitat intel·lectual son alguns dels trets que caracteritzen els cinc tions que s’han repartit per diferents punts de la ciutat en el marc d’aquesta activitat en família.

Cada tió compta amb un codi QR i els participants els poden escanejar per accedir a informació i dades d’interès de cada discapacitat. «A la canalla els agrada i els crida l’atenció perquè no son els tions de sempre» explica una de les impulsores i terapeuta ocupacional, Aida Fernàndez. A través de les xarxes socials, s’han donat pistes sobre les seves ubicacions, on hi estaran durant unes setmanes.

«Abraceu-lo, perquè aquest tió és cec i no us veu», crida una mare als seus dos fills que han corregut cap al tió de la Devesa del Pla per anar-lo a saludar. Des del 21 de desembre que aquest tió juntament amb els altres quatre, s’han repartit per la ciutat.

Usuaris de la Fundació MAP s’han encarregat de construir-los amb els seus complements, com ara una barretina i el nas de suro. Una empresa de jardineria els ha servit els troncs.

L’objectiu

El que es vol aconseguir amb aquesta iniciativa és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. «Un acció que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de realització personal i de pertinença a la comunitat», expliquen des de la fundació.

La idea

Aida Fernández va ser qui va tenir la idea i la va compartir amb la fundació, que no va dubtar en portar-ho a la pràctica. «Està tenint molt bona acollida», explica a l’ACN Fernández, que destaca la importància de seguir sensibilitzant la població sobre aquest tema.

La ceguera, la discapacitat física, la hipersensibilitat sensorial, la salut mental i la discapacitat intel·lectual son les que han escollit enguany i ja estan pensant en noves idees per a l’edició vinent. L’activitat està oberta a tothom i s’allargarà fins el 10 de gener.

Els participants poden enviar fotografies i compartir-les a través de les seves xarxes socials. A més, també poden optar al sorteig d’una panera.