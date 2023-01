Fa 14 anys que el veí de Camós Lluís Robert Massanas té cura de la seva dona, que pateix una «discapacitat severa» després de superar un tumor cerebral i un ictus que «l’han deixat sense vida». I és que de fet, fa anys que «ni parla ni camina». «Depèn absolutament de mi, l’única cosa que fa pel seu compte és respirar», confessa Massanas.

Ara, després de sol·licitar a l’Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany l’accés «dos dies a la setmana» al centre de dia de Cornellà del Terri «per a poder tenir unes hores lliures» (inverteix el 80% de la seva jornada laboral a atendre-la), la resposta ha arribat enverinada. «Després de revisar la seva sol·licitud m’han comunicat que ens han de retirar l’ajut a la dependència (354 euros) que la meva dona ha estat rebent des de fa 14 anys perquè ara s’han adonat que no li corresponia, m’asseguren que és incompatible amb una segona ajuda que té, la de gran invalidesa (950 euros)», denuncia. Però el pitjor, lamenta, és que hauran de retornar els quatre darrers anys, una suma que s’eleva als 17.000 euros. «Soc pagès, jo no puc pagar aquest import, si ho he d’abonar tot de cop em veuré obligat a demanar un préstec», lamenta.

Amb tot, Massanas denuncia que la retirada de l’ajut a la dependència és una «injustícia»: «Al 2009 li van aprovar, quan encara es podia valer per ella mateixa i tenia certa autonomia, però ara que depèn absolutament de mi i s’ha convertit en una persona totalment invàlida resulta que no li pertoca», lamenta. En aquest sentit, reclama que «abans de retirar qualsevol prestació haurien de fer una avaluació del nivell de dependència de la persona beneficiària per a no deixar-la tirada, així com també valorar la situació de precarietat en què es troba la seva família».

L’afectat lamenta que es veurà obligat a demanar un préstec per a poder abonar l’import

No obstant, ja ha hagut de firmar la baixa de l’ajut a la dependència. Tot i que encara no ha rebut la carta oficial del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a notificar-li la decisió per escrit, l’Àrea de Benestar Social del Pla de l’Estany ha confirmat a aquest diari la retirada de la prestació. «Són dues ajudes que tenen el mateix concepte i, per tant, legalment són incompatibles», assenyalen fonts de l’organisme, que prefereixen mantenir l’anonimat.

Sense arribar a final de mes

Ara, amb aquesta font menys d’ingressos mensual, ha hagut de descartar la possibilitat de portar-la unes hores al centre de dia. «És inviable, no ens ho podem permetre, ara sí que no puc pagar de cap manera 300 euros al mes per a fer ús d’aquest servei», lamenta. De fet, confessa que «ja no arribàvem a final de mes». Ara, reconeix que aquesta pèrdua els deixa «morts» a partir d’on, a més, s’hi suma l’escalada de preus. «He de mantenir la casa calenta les 24 hores del dia, només amb el gas-oil per a la caldera ja se me’n van 500 euros al mes».

Tot i això, Massanas celebra que li han adjudicat «a corre-cuita» i de «forma excepcional» un servei d’assistència domiciliària a «cost zero» durant un any. «Però no em soluciona res, jo el que volia era tenir tota una jornada laboral lliure i, en canvi, només venen dues hores al dia».