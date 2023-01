Els gironins no tenen massa afició a jugar a la Loteria de Reis. Això és el que mostren les dades de previsió de vendes de Loteries i Apostes de l’Estat. Per aquest sorteig, s’han posat a la venda 38.922 butlletes valorades en 7,78 milions d’euros a la província de Girona. Això representa que cada gironí es gastarà de mitjana 9,9 euros en aquesta loteria. La consignació però ha pujat respecte a l’any passat, ja que s’hi jugaran 0,72 cèntims més per persona.

Des de dues administracions de la ciutat de Girona asseguren que enguany s’ha recuperat el ritme de venda que havia estroncat la pandèmia. Des de l’administració Merche, el responsable Andreu Voz destaca que estan venent el «que preveien» i que els últims dies s’ha notat un repunt de les vendes. A més, aquesta entitat té ganes de repetir i donar un gran premi com ara fa dos anys.

El responsable de l’administració Sagarull, Alfred Alís per la seva banda, assegura que si tot va bé vendrà «tot el que ha posat a la venda». També afegeix que enguany ha vist com molta més gent d’edat avançada torna a comprar loteria i recorda que la pandèmia havia fet que molts d’ells s’haguessin quedat tancats a casa «per por» del virus i no en compraven com els anys anteriors al coronavirus.

La previsió de vendes que fa Loteries i Apostes de l’Estat situen la província de Girona com la quarta d’Espanya amb menys despesa per habitant (9,9 euros). Per trobar la província on s’inverteix menys en loteria cal viatjar fins al sud d’Espanya. A Huelva està previst que cada ciutadà destini només 6,24 euros al sorteig del Nen. Els dos punts on en canvi es preveu una despesa més elevada per habitant són Sòria (54,08 euros) i Burgos (33,07), segones les dades de Loteries i Apostes de l’Estat.

La despesa mitjana dels catalans en el sorteig del Nen és més elevada que la gironina i s’enfila fins als 12.28 euros. A tot Catalunya s’han posat a la venda 476.862 dècims valorats en 95,37 milions d’euros. És la quarta comunitat autònoma amb més previsió de vendes de tot Espanya.

A tot l’Estat, s’han posat a la venda 3.959.653 milions de dècims de la loteria del Nen. Això suposen 791.930.680 milions d’euros en bitllets de loteria. La previsió és que cada espanyol hi invertirà 16,71 euros. A la província de Girona, però, aquesta despesa per persona és molt inferior, uns vuit euros menys que la mitjana estatal.

La sort del primer

A la província de Girona només ha tocat tres vegades el primer premi del sorteig del Nen. El cas més recent és el dia de Reis de l’any 2021, quan van caure tres milions d’euros a les comarques gironines. L’administració Merche de Girona va repartir dos milions del primer premi i una de Lloret, un milió més, ja que s’hi va vendre algun dècim. En aquest cas el número afortunat va ser el 19570.

En canvi, les altres dues vegades que el sorteig ha beneficiat als gironins són dels anys 90. Concretament, l’any 1996 va caure a Porqueres i el número afortunat va ser el 93561. Dos anys després, la sort també va tornar a les comarques gironines. El sorteig de va beneficiar Ripoll i el número premiat va ser el 09122.

L’any passat, el primer premi de la Loteria del Nen va caure íntegre a Logronyo i va passar de llarg. El segon premi però va deixar algunes engrunes a Girona, ja que es van vendre dècims del número 44469 a Figueres i Roses.

Cal recordar que aquells qui ho desitgin encara tenen temps per comprar els dècims per la rifa d’enguany. El sorteig se celebrarà demà 6 de gener a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat a Madrid.

El primer premi del sorteig del dia de Reis està dotat amb dos milions d’euros per sèrie; el segon, amb 750.000 euros; i el tercer, amb 250.000 euros per sèrie. Això vol dir que per cada dècim -20 euros- del primer premi es guanyen 200.000 euros; per cada dècim del segon, 75.000 euros; i per cada dècim del tercer, 25.000 euros.

0: la terminació més repetida

Si algú té dubtes sobre el dècim que ha de comprar ha de saber que des de l’any 1908 el zero és la terminació més repetida en aquest sorteig (22 vegades), seguida del 7 (14 vegades), el 9 (13 vegades), el 4 (12 vegades) i el número 5 (12 vegades).