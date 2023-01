La Policia Nacional tramita encara uns 30 permisos a la setmana a ucraïnesos

La invasió russa a Ucraïna no s’atura i encara hi ha persones que fugen d’aquesta guerra i busquen lloc de refugi. Alguns d’aquests ho han fet a les comarques de Girona i una mostra d’això és que 5.255 ciutadans d’aquest país han obtingut el permís per poder treball i residir a Espanya, l’anomenada protecció temporal.

Actualment, quan ja fa més de nou mesos que es va establir aquest permís excepcional, a les oficines de Girona encara es donen cites prèvies per poder fer la seva tramitació. La Policia Nacional encara en gestiona unes 30 setmanals, segons fonts policials.

Es tracta d’una xifra però que no té res a veure amb la de la passada primavera. Llavors havien arribat a tramitar 112 proteccions temporals en un sol dia i fins i tot, s’havien organitzat autobusos a través d’entitats d’una sola població i es feien els tràmits exclusivament aquell dia per ells.

Cal recordar que l’arribada de refugiats d’Ucraïna va provocar que per primer cop en la història, la Unió Europea posés en marxa l’anomenada protecció temporal i que permet que puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. L’extensió a un tercer any dependrà de l’evolució del conflicte.

La Policia Nacional és el cos que en el cas de Girona s’encarrega de fer aquesta tramitació per als ciutadans ucraïnesos -sobretot que fugen de la guerra- i ho fa des de l’antiga seu de la subdelegació del Govern. Els ciutadans ucraïnesos en els primers mesos d’implantació d’aquesta mesura van anar en massa a l’oficina de Girona i a partir del mes de maig passat es va començar a implantar la cita prèvia i amb aquesta eina es va agilitar el tràmit.

Actualment, aquesta seu del carrer Grober de Girona -antiga seu del DNI- està oberta un dia per setmana: els dilluns i donen unes 30 cites prèvies.

Girona és la sisena província espanyola on s’han tramitat més permisos de protecció temporal a ucraïnesos

Cal recordar que la protecció temporal no és un tràmit senzill, ja que requereix diferents comprovacions ja sigui de policia científica com dels membres de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona. Una unitat que havia arribat a estar gairebé al complet treballant en aquest tràmit des de Girona. Ara, la majoria dels policies ja han pogut tornar a la feina i només, un dia a la setmana es dediquen a realitzar aquest permís documental.

La protecció temporal ha permès, per tant, que molts ucraïnesos poguessin viure aquí com a refugiats amb permís de feina i residència. Però durant aquests mesos també hi ha hagut ciutadans d’aquest país en conflicte, que ja residien -es calcula que n’hi havia uns 3.000 a tota la província- abans de la guerra a la província de Girona i que han aprofitat aquest tràmit excepcional i han regulat la seva situació.

A banda, les entitats també han pogut constatar com hi ha refugiats que han retornat al seu país i per tant, malgrat tenir el permís ja no resideixen a la província i amb extensió, a Espanya. Dels permisos també tramitats des de Girona n’hi ha, segons s’apunta des de la policia, que malgrat haver-se fet a Girona serien de residents a altres punts de Catalunya.

Sisena província

Les dades públiques el Ministeri de l’Interior -que comprenen des del 10 de març i fins a finals d’any- mostren que Girona és la sisena província de l’Estat on s’han tramitat més proteccions temporals.

Tot Espanya ja ha superat les 160.000 proteccions des de l’activació del procediment d’urgència. Per províncies, Alacant (31.173) és la que ha generat més permisos temporals a refugiats; el segon lloc és per Barcelona (25.439) i en el tercer hi ha situat Madrid (22.963).

Si s’analitzen les províncies catalanes, la de Girona ocupa el segon lloc; per davant només hi té la de Barcelona on s’han gestionat molts d’aquests permisos.