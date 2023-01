La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'home que va intentar matar-ne un altre a punyalades en ple carrer a Olot l'abril de 2021. L'acusat ha admès que el 4 de febrer de l'any passat va abordar per carrer la víctima mentre caminava per l'avinguda del Morrot d'Olot i que va propinar-li dues ganivetades al coll amb un ganivet de cuina. La víctima va fugir, amb l'acusat trepitjant-li els talons, però va tenir la sort que una ambulància circulava per la zona i els tècnics el van poder socórrer.

Gràcies a un pacte entre la defensa del processat i la fiscalia, que li ha apreciat un atenuant de drogoaddicció, s'ha rebaixat la pena a 5 anys de presó -inicialment li'n demanava 9 per un delicte d'homicidi en grau de temptativa-. El pacte també inclou una mesura de prohibició d'aproximació i de comunicació amb la víctima durant 5 anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, li haurà de pagar 3.300 euros per les lesions que li va provocar i 14.000 més per les seqüeles que li han quedat. La condemna és ferma perquè totes les parts han renunciat a presentar un recurs. El tribunal l'ha informat que podrà demanar la suspensió de la pena durant el procés d'execució de la sentència. S'haurà de sotmetre a una valoració d'un metge forense, que serà qui emetrà un dictamen favorable o desfavorable. El condemnat ha estat en presó provisional des dels fets.