El Departament de Territori ha licitat les obres per construir la via ciclista que unirà Olot amb la urbanització de Can Blanc, a Santa Pau, per un valor de 1,44 milions d’euros.

Es tracta d’un tram de 3,2 quilòmetres i la intenció és començar a contruir-la durant el segon trimestre de l’any i que estigui acabada abans de tancar d’aquest mateix 2023. Per a la construcció es farà un vial segregat per a vianants i bicicletes que anirà en paral·lel a la GI-524.