Fa temps que el sector apícola té problemes a l'hora de produir mel per l'aparició de dues espècies exòtiques invasores: la varroa, un àcar introduït als 80 des de l'est d'Àsia; i la vespa asiàtica, provinent de Xina. Per intentar resoldre-ho, la Universitat de Girona (UdG) ha treballat durant dos anys per identificar alternatives més sostenibles per al seu control. El projecte ECOAPICOLA s'ha enfocat en dos objectius. Per una banda, estudiar les diferències en el control de l’àcar varroa en funció de diferents tractaments, ecològics i convencionals. I, per l'altra, s'ha centrat en avaluar la utilització de mesures de control físic davant la vespa asiàtica.

Per fer-ho, els zoòlegs han treballat en onze abellars experimentals on han pogut observar la interacció de les dues espècies davant dels diferents tractaments. Sobre la gestió i control de la varroa, l'equip científic ha detectat diferències en funció del tipus de tractament i del moment en què aquest s’ha aplicat. El projecte ha conclòs que les tires impregnades amb àcid oxàlic, com a producte alternatiu de maneig ecològic que encara no està legalitzat, són una bona eina a finals l’hivern i, també, quan els nivells de varroa inicials són baixos. Els investigadors també ha comprovat que els productes convencionals no ecològics només són efectius per controlar la varroa quan els seus nivells d'inici són baixos o, també, quan la presència de cria d'abella de la mel són baixos. Pel que fa al control de la vespa asiàtica, s'ha detectat que l'ús combinat d'arpes elèctriques amb una bona electrònica i els morrions de captura són mètodes efectius per a reduir la pressió de la vespa asiàtica en abellars. També la trampa Koldo-Belasko resulta una molt bona eina per permetre que l’abella de la mel treballi bé, especialment, també durant el pic de màxima presència de vespa asiàtica. L'equip del projecte ECOAPICOLA considera que els resultats obtinguts són "d'interès pel sector apícola, les administracions i empreses fabricants dels productes per combatre la varroa, i aporten eines i metodologies per fer més sostenible aquest sector, ja sigui ambientalment o econòmicament".