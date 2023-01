L’eterna tramitació del pas a nivell de Flaçà

A pas de tortuga i sense comprometre’s amb els terminis. Així està essent la tramitació de la supressió del pas a nivell a Flaçà, una obra llargament reivindicada que, malgrat les promeses dels diferents governs estatals, de moment no s’ha executat, tot i que està prevista des de l’any 2004. L’últim en preguntar per aquesta qüestió ha estat el senador gironí Josep Maria Cervera (JxCat), que fa uns mesos va demanar informació per escrit al Govern sobre aquesta qüestió. Ara n’ha obtingut la resposta, i de moment, segueix sense aclarir massa res. Només assenyala que el maig de 2022 es va adjudicar la «revisió, l’adequació per canvis normatius i la redacció de nous annexos al projecte», ja que aquest portava aprovat des de l’any 2007. A més, queda pendent la signatura de la corresponent addenda en el conveni que ja havien signat l’any 2019 Adif, la Generalitat i l’Ajuntament de Flaçà.

La supressió d’aquest pas a nivell és un projecte històric, que ja estava contemplat en un acord de col·laboració entre el llavors Ministeri de Foment i la Generalitat l’any 2004. El 2007, Foment en va aprovar el projecte d’execució, però aquesta mai es va portar a terme malgrat la insistència de l’Ajuntament de Flaçà, que ha denunciat en reiterades ocasions la perillositat que suposa el pas dels trens pel mig del poble. Al llarg de tots aquests anys, l’Ajuntament i els diputats i senadors gironins han reclamat insistentment al Ministeri l’execució d’aquesta obra, però de moment no han tingut èxit.

Abans de la revisió del projecte -que s’ha de refer després de tots els anys que han passat-, es calculava que la supressió del pas a nivell de Flaçà representaria una inversió estimada de 4.840.000 euros, amb la construcció d’un pas inferior per a vehicles i un altre per a vianants. Ara, però, amb aquesta necessària modificació del projecte per tal d’adequar-lo a les noves normatives, aquest import també s’haurà de revisar. De moment, el nou projecte modificat encara no s’ha fet públic, ni tampoc es compta amb cap data de signatura de l’addenda del conveni ni molt menys d’execució de les obres.

En el seu moment, Adif es va comprometre a assumir la meitat de les actuacions, amb un import màxim de 2,4 milions d’euros. La Generalitat, per la seva banda, n’havia assumit el 30%, fins a un màxim d’1,45 milions. Caldrà veure si, amb la signatura de l’addenda del conveni, es mantenen aquestes quantitats.

El gran objectiu de la reforma d’aquest pas a nivell és incremenetar les condicions de seguretat, tant per a la ciutadania -que ara ha d’esperar que pugin i baixin les barreres per poder creuar la via- com per a la pròpia explotació ferroviària, on passen els trens de la línia R11, que uneix Barcelona i Portbou.

En principi, el projecte contempla l’eliminació del pas a nivell i la construcció d’un pas inferior per a vehicles situat a uns 500 metres en sentit oest i un altre pas inferior per als vianants en el mateix emplaçament del pas a nivell existent, així com l’execució de nous vials i la urbanització de tot aquest sector.