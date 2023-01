La circulació per les dues vies a l’R11 i l’RG1 ha quedat restablerta entre Girona i Caldes de Malavella. Les freqüències s’aniran normalitzant progressivament, segons ha informat Rodalies. Aquest dilluns al migdia s’havien registrat retards que havien superat els 45 minuts perquè un arbre havia caigut sobre les instal·lacions de subministrament elèctric entre aquestes dues estacions, provocant una avaria en els canvis d’agulles a Caldes i obligant a circular per via única.