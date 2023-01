L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí demanarà una moratòria per evitar que es puguin presentar projectes un cop el Ministeri de Transició Ecològica aprovi el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que ha de permetre la instal·lació d'eòlica marina al Golf de Roses, cosa que ha de succeir de forma imminent. Els membres de la plataforma han escrit un manifest on recullen totes les irregularitats que, des del seu punt de vista, s'han produït durant la tramitació del POEM, i han lamentat públicament la "connivència" de la Generalitat amb un dels projectes, concretament el Tramuntana. També han lamentat que el Govern català s'hagi posicionat "massa aviat" a favor d'un projecte, i que no s'hagi oposat al POEM tal com han fet altres comunitats autònomes.

Els membres de la plataforma, així com l'investigador Rafael Sardà (CEAB-CSIC), demanen a les administracions públiques que apliquin el "principi de precaució" necessari, ja que l'eòlica marina no ha estat declarada d'interès general i hi ha diversos projectes pendents de restauració ambiental a la zona. Per tant, consideren que primer cal desenvolupar aquests projectes abans d'instal·lar un gran parc eòlic marí en espai que limita amb fins a tres parcs naturals (el del Cap de Creus, Aiguamolls i Montgrí-Illes Medes). En aquest sentit, subratllen que l'espai necessita "una protecció integral, no parcial", i que s'ha de protegir tot el seu conjunt degut a la seva elevada biodiversitat.

D'altra banda, també critiquen que la Generalitat vulgui apropiar-se de la representativitat del territori per mostrar-se a favor del projecte, quan en realitat la plataforma compta amb el suport de més de vint ajuntaments, els tres parcs naturals i els dos consells comarcals per oposar-se a la iniciativa. També demanen, això sí, que de cara a les eleccions municipals els candidats i partits siguin el màxim de transparents possibles amb les seves posicions, i que no vagin a negociar després convenis per darrera.

Ribera: "El POEM no representa una autorització automàtica"

De la seva banda, la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat avui que l'executiu aprovarà "aviat" el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM). En una entrevista a TV3, Ribera ha remarcat que això no implica una "autorització automàtica" dels projectes per instal·lar-hi parcs eòlics. "Un cop delimitat on pot tenir lloc aquesta activitat, cal analitzar el projecte concret i veure fins a quin punt s'estan integrant bé totes les cauteles des del punt de vista ambiental i de coexistència amb altres activitats", ha dit.

Ribera ha subratllat que un cop aprovat el POEM, alguns d'aquests espais -un d'ells al golf de Roses- "aniran sortint a concurs perquè les companyies presentin les seves propostes" i que caldrà valorar-les. "Encara quedarà aquest camí al davant", ha apuntat. "Després treballarem la concreció, fins on, quan i com pot haver-hi un desenvolupament", ha insistit.

La vicepresidenta tercera ha defensat que el Ministeri de Transició Ecològica ha procurat ser "molt curós" en l'avaluació dels espais on instal·lar parcs eòlics marins pel que fa a l'impacte ambiental i ha argumentat que, en el cas del golf de Roses, s'hi ha sumat que sigui un espai limítrof amb França.

Ribera ha dit que el fet d'haver treballat amb el "màxim diàleg" i "cura" ha fet que s'hagi trigat "més del que seria normal".