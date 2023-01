L’Ajuntament de Banyoles i l’Associació Garawol, integrada per banyolins d’origen gambià, enviaran a finals d’aquest mes un tercer carregament de material sanitari per a l’hospital de la ciutat gambiana de Garawol. Aquest enviament suposa una inversió de 11.000 euros per part de l’Ajuntament de Banyoles i permetrà millorar l’assistència sanitària al centre. Paral·lelament, i gràcies al lideratge de l’associació banyolina, s’han millorat les instal·lacions, pintant l’edifici o construint rampes d’accés per a eliminar les barreres arquitectòniques.

A finals de 2018 una delegació banyolina integrada per col·laboradors sanitaris i membres de l’associació es van desplaçar a la zona per a elaborar un informe sobre les necessitats del centre hospitalari. A partir d’aquest informe es va elaborar un projecte de millora que s’està executant en diferents fases amb l’objectiu de dotar l’equipament dels recursos sanitaris bàsics. En els darrers anys l’Ajuntament, conjuntament amb l’associació banyolina i el suport de la Clínica Salus Infirmorum i el Col·legi de Metges de Catalunya, ha fet dos enviaments de material sanitari per a l’hospital. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, destaca que el projecte de cooperació amb Garawol és «una mostra d’un projecte de ciutat que implica diferents agents a diferents nivells i permetrà tenir un hospital ben dotat a la població d’origen de molts banyolins i banyolines». Per la seva banda, des de l’associació banyolina de Garawol, Mussa Dumbuya celebra la «col·laboració entre entitats» per a «equipar el centre sanitari». Durant aquest curs, i per a reforçar els lligams de Banyoles amb Garawol, l’alumnat de 2n i 4t d’ESO de l’institut Pere Alsius s’ha implicant en l’elaboració de propostes. Entre altres, han elaborat jocs per a l’àrea de pediatria del centre i dissenyaran un mural que es pintarà a l’equipament per a impulsar l’educació sanitària preventiva.