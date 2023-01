Famílies i professors de l'Institut Abat Oliba de Ripoll denuncien que el Departament d'Educació vol tancar l'any vinent els cicles de cuina i forneria que es fan des de fa 18 anys. El motiu seria la davallada de matrícules, una situació que s'ha agreujat amb la pandèmia. Alerten que els alumnes interessats no es desplaçaran fins a Girona pel cost econòmic que suposa i reivindiquen la necessitat de tenir professionals d'hostaleria ben formats en una comarca que viu sobretot del turisme. El Departament assegura que no hi ha res decidit encara. "És una mala passada, hi ha companys de primer que no saben si podran continuar", diu Marc Cabanach, un alumne de l'últim curs. Han iniciat una recollida de firmes i ja preparen més accions.

"Lluitarem per intentar que no es tanqui", explica Cabanach a l'ACN. Aquest alumne de 23 anys, veí de Camprodon, explica que té companys que estan molt preocupats. "Jo ja tinc cotxe però d'altres són més joves i van amb bus o transport familiar i és més complicat", afegeix, tot pensant que si tots ells han de desplaçar-se a un altre centre com ara a Girona serà molt difícil.

Cabanach acabarà el seu últim curs a Ripoll i tindrà la doble titulació. D'altres, però, estan preocupats per la incertesa. "Està tot a l'aire, els queda un futur incert, no saben si podran continuar i moltes famílies, sense mitjans per poder acabar-ho a altres llocs", admet David Sanglas, que és professor de l'Institut Abat Oliba i de l'Aula d'Hostaleria, on es fan els dos cicles.

Si bé aquest curs les matrícules han caigut un 30%, des del centre ho atribueixen a l'efecte pandèmia, que ha deixat el sector "molt tocat" amb manca de vocacions. Sanglas, però, creu que la demanda tornarà a revifar-se com ja ha passat altres cops. "El que passa aquí també passa a altres centres, (la demanda) dels cicles fluctuen, un any no s'omple i el següent sí", destaca. D'altra banda, el sector necessita més que mai professionals ben qualificats. I la prova és que aquests dos cicles tenen el 100% d'ocupabilitat. Segons el cap del Departament de Cuina, Sergi Bonsoms, "els alumnes han de fer unes pràctiques a restaurants i molts d'ells ja es queden allà treballant". El fet que ara el Departament vulgui tancar-lo, tindrà un cost molt alt a la comarca, segons Bonsoms, perquè "deixarà el sector sense futurs professionals".

Canviar hostaleria per un nou cicle d'infermeria

El director de l'IES Abat Oliba, Joan Maria Roig, explica que el Departament d'Educació ja els ha comunicat que el tancament està "sobre la taula" però que, juntament amb Consell Comarcal, l'Associació d'Hostaleria del Ripollès i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès treballen units per intentar revertir aquesta decisió. La conselleria, per la seva banda, ha confirmat a l'ACN que estan valorant l'oferta de cicles per al proper curs però que "no hi ha cap decisió presa". Sí que es comprometen a "no reduir l'oferta formativa" que hi ha a Ripoll.

Aquesta resposta no tranquil·litza a l'institut. Temen que la Generalitat aposti per treure la formació d'hostaleria i en creï una de nova, que també necessita professionals formats com és el grau de cures d'auxiliars d'infermeria. Segons Roig, ja fa temps que a la comarca es reclamen cicles sanitaris davant els problemes que les residències i l'hospital de Campdevànol tenen per trobar personal qualificat en una comarca molt envellida. Aquest sector, diu Roig, és també "necessari" però "no es pot canviar per un altre". I menys si aquest últim és "estratègic".

El professor David Sanglas alerta que, si això acaba passant, hi haurà un gruix important d'alumnes del Ripollès que es quedaran sense opcions formatives. "Els alumnes que tenim nosaltres no aniran a fer un cicle d'infermeria, se'ls deixarà sense res", alerta.

Fa 18 anys que l'institut Abat Oliba forma estudiants de pastisseria i cuina. "La història ens avala per continuar fent-la i demanem que també es tinguin en compte les característiques de la comarca i el reequilibri territorial que representa aquesta formació en una zona que no té les comunicacions que voldríem", conclou el director.

La campanya de change.org que s'ha posat en marxa ja té prop de 1.200 firmes. I els seus impulsors ja treballen en noves accions com ara possibles aturades de classe i protestes en els pròxims dies.