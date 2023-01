Milers de metges de tot Catalunya es van manifestar ahir el matí a Barcelona per reclamar millores assistencials i professionals en el primer dia de la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya. Primerament, es van reunir davant la seu del Departament de Salut i després van anar a l’estació de Sants per simbolitzar la marxa de facultatius que pateix Catalunya.

Manca de professionals, sobrecàrrega assistencial, esgotament i precarietat de condicions laborals i retributives són les principals queixes del col·lectiu i ahir ho mostraven en pancartes, amb lemes com «Catalunya es queda sense facultatius» i «Diagnòstic: dèficit de facultatius», entre d’altres.

A primera hora del matí, tres autobusos sortien del pavelló de Fontajau de Girona amb professionals que van decidir fer pinya. Altres membres del sindicat que també van fer vaga van decidir quedar-se als centres sanitaris, com per exemple al Trueta, per informar els usuaris sobre els serveis mínims i de la problemàtica que pateixen els professionals facultatius.

Un dels col·lectius més reivindicatius van ser els metges residents. Martín Quintana, MIR a l’hospital Trueta, explicava que hi va haver un «ampli seguiment» de la vaga entre els residents, per tal de reclamar millores en la seva situació laboral.

Per altra banda, també hi havia professionals que exercien els serveis mínims, com l’oncòleg gironí Joaquim Bosch-Barrera, qui manifestava a Twitter que «els metges i infermeres fem una tasca imprescindible, però ens tracten amb les pitjors condicions laborals d’Europa». També va manifestar que els pacients en tractament oncològic que va visitar ahir «van mostrar el seu suport a la mobilització».

Entre altres partidaris de la vaga també hi ha Josep Vilaplana, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i del Col·legi de Metges de Girona, qui va manifestar el seu sport a través de Twitter i va afirmar que «el seguiment massiu de la vaga és un altre recordatori i obliga a prendre mesures a l’administració».

I és que, segons dades del sindicat, la vaga d’ahir va tenir èxit de seguiment. Al matí, la participació a Girona va ser del 80% en l’atenció primària i un 75%, en els hospitals. A la tarda, el seguiment en l’atenció primària va ser del 80% i en els hospitals, del 85%. En canvi, segons dades de Salut, el matí va finalitzar amb una participació del 32,7%, segona xifra més alta després de la Regió Sanitària de l’àrea metropolitana nord de Barcelona. En canvi, en la resta de personal sanitari, el seguiment va ser del 3%. En el torn de nit anterior, el seguiment de metges a Girona va ser del 10%, mentre que a la resta de regions va ser del 0%.

Finalment, en el torn de tarda, Salut va xifrar en un 28,1% de participació de metges i, la resta de personal, un 2%. En general, a Catalunya el seguiment en l’atenció primària va ser del 30% de mitjana, amb més èxit a la tarda.

Jornada sense incidències destacades

Al llarg del matí, no hi va haver incidències destacades. En el cas del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell, ACN avançava que molts dels usuaris que tenien hores concertades en diverses especialitats o per fer-se proves es van poder visitar sense problemes i alguns, fins i tot, destacaven la puntualitat en les visites com una situació «poc habitual».

D’altres, en canvi, van descobrir que les seves cites s’havien anul·lat i no els havien avisat. Altres usuaris han concretat a aquest diari que ahir tenien cita mèdica però el dia anterior els van avisar per anul·lar-la, tenint present la vaga.

A la tarda, hi havia poca afluència en general a l’hospital Trueta. Alguns usuaris que sortien de Consultes Externes afirmaven que les consultes estaven «molt buides», tot i que a la tarda hi sol haver menys activitat.

De forma paral·lela, membres del sindicat CATAC es van concentrar al migdia les portes del Trueta en senyal de protesta perquè l’Institut Català de la Salut no els va «reconèixer» la seva convocatòria de vaga prevista per ahir i avui. Van assegurar que la petició es va formular legalment el 16 de gener i que es va fer públic fa poc on es garantia «el servei essencial» a tots els centres sanitaris.