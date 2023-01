L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha celebrat la quarta edició dels premis Fava de Cacau, una distinció a les 50 millors pastisseries de Catalunya en el marc de la VI Mostra Internacional de Pastisseria que el municipi ha organitzat els dies 20, 21 i 22 de gener del 2023. La Mostra té com a objectiu posar en valor l'activitat professional del sector pastisser entre el públic general i, a més, els guardons reconeixen als millors establiments de Catalunya a través d'un procés de selecció realitzat per professionals del sector.

El jurat ha estat coordinat per Marc Balaguer, Campió d'Espanya de Pastisseria l’any 2015 i Subcampió del Món de Gelateria el 2018, i integrat per professionals de reconegut prestigi que no disposen de pastisseria en propietat.

Així doncs, s'han escollit les 50 millors pastisseries de Catalunya guardonades amb la Fava de Cacau i, a més, s'han atorgat 10 mencions especials segons les següents categories: Fava d'Or a la pastisseria innovadora, Fava d'Or al valor històric (anteriorment dita Fava d'Or a la tradició viva), Fava d'Or al dolç singular i les Faves d'Or a les millors pastisseries de 7 zones geogràfiques de Catalunya, entre les quals hi ha la Fava d'Or a la millor pastisseria del Gironès, que s'ha atorgat a la Pastisseria Tornés de Girona, i la Fava d'Or a la millor pastisseria dels Pirineus, que s'ha atorgat a la Pastisseria Gil de Llívia i Puigcerdà.

Entre les 50 millors pastisseries de tot Catalunya, n'hi ha x de les comarques gironines. Aquestes són Casa Cacao (Girona), La Nevateria (Olot), Maison Marcel (Sant Feliu de Guíxols), Pastisseria Ferrer Xocolata (Olot), Pastisseria Gil (Llívia i Puigcerdà) i la Pastisseria Tornés (Girona).

Podeu geolocalitzar en el següent enllaç les pastisseries premiades, així com consultar la resta de premis atorgats a pastisseries de la resta de Catalunya.