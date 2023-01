Inquietud a Vilobí per la futura estació del TAV a l'aeroport

Inquietud entre els veïns i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar davant la futura estació del tren d’alta velocitat a l’aeroport, de la qual encara tenen poca informació. L’equip de govern va oferir ahir al vespre una reunió amb els veïns a Can Roscada, durant la qual va exposar la informació que tenen fins ara, que és bàsicament la que va trascendir el novembre passat després d’una visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez. El fet que encara no s’hagi decidit quina és l’alternativa escollida de les dues que hi ha sobre la taula inquieta els veïns, ja que alguns habitatges podrien resultar afectats. A més, el consistori també està preocupat per qüestions com els accessos i els aparcaments. En tot cas, l’Ajuntament està a l’expectativa i al costat dels veïns a l’hora de presentar al·legacions o propostes al Ministeri, tot i que primer caldrà esperar a què surti l’estudi definitiu, que hauria d’estar enllestit el proper mes de juliol.

«L’estació del TAV a l’aeroport pot ser una bona notícia per a les comarques gironines, però no ho és per a Vilobí», va indicar l’alcaldessa, Cristina Mundet. I és que Mundet, que juntament amb els representants de Riudellots va assistir al novembre a la reunió amb la ministra (a la qual, segons va puntualitzar, els van convocar a última hora i no els van donar ni un paper), ja va advertir al Ministeri que, en funció de l’alternativa que escollissin, hi hauria cases que podrien resultar afectades, de manera que els va demanar que ho tinguessin en compte.

A hores d’ara, tanmateix, la informació que tenen des de l’Ajuntament «és molt poc concreta i poc treballada». Només saben que el Govern contempla dues possibles ubicacions, a partir del punt d’avançament i estacionament de trens (PAET) ja existent: una opció és ampliar aquest espai i passar de quatre a sis vies, mentre que l’altra passa per allargar les vies actuals cap al nord. No està definida, però, quina és la ubicació més idònia ni com es connectarà l’estació amb l’aeroport. Per saber-ho, s’haurà d’esperar a què l’enginyeria basca Saitec presenti l’estudi d’alternatives definitiu, per al qual té marge fins el proper mes de juliol (en total, hi haurà estat treballant durant dos anys).

L’Ajuntament i els veïns, però, es mostren inquiets. El regidor d‘Urbanisme, Quim Vivas, va expressar la seva preocupació per l’aparcament, perquè, tal com va subratllar, «hem vist com a vegades fan grans aparcaments, però ningú vol pagar i al final et trobes cotxes a tot arreu». Una altra preocupació són els accessos: des del seu punt de vista, seria millor que es fessin des de la carretera de Riudellots a l’aeroport, per tal de no col·lapsar l’altre accés al municipi.

Els veïns van mostrar la seva preocupació pels projectes, per si podrien afectar a casa seva i, en cas que fos així, quines indemnitzacions rebrien. A hores d’ara, però, aquestes preguntes són difícils de respondre. Hauran d’esperar a què es faci pública l’alternativa escollida i llavors serà el moment de presentar propostes i més endavant, quan hi ha projecte d’obres, al·legacions.

Sense resposta a les al·legacions al Pla Director

D'altra banda, ni l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ni els veïns han rebut encara cap resposta del Ministeri a les al·legacions al Pla Director de l’aeroport que van presentar el mes de març de 2022, és a dir, fa pràcticament un any. Segons va explicar l’enginyer aeronàutic Marc Chicharro, que va participar en la seva redacció, les al·legacions municipals van anar en la línia d’argumentar que el creixement de l’aeroport es calcula en base a unes previsions excessivament optimistes, ja que es preveuen fins a deu milions de viatgers, cosa que no s’ha aconseguit mai. A més, també es basen en el dret a la propietat, qüestionant que l’interès general pugui hipotecar determinades propietats durant tants anys. Finalment, apel·len també al dany moral.