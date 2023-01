El diputat del PSC al Congrés espanyol, Marc Lamuà, va reivindicar ahir la pujada de les pensions a 140.000 gironins, segons dades de la formació, en un 8,5% les contributives -inclosa la de viudetat- i en un 15% les no contributives.

«Aquesta pujada era qüestió de dignitat i justícia, però no podem obviar que quan governava el Partit Popular l’augment va ser del 0,25% tant en les pensions contributives com en les no contributives, que va significar tres euros al mes. La diferència és molt notable», va afirmar el secretari del PSC a Girona, que va afegir que «es tracta de la més gran pujada de les pensions en tota la història del país».

Per Lamuà, «els pensionistes no han de perdre poder adquisitiu i és de justícia retornar a la nostra gent gran quelcom del que ells han estat aportant tant de temps al sistema».