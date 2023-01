Un terç dels pediatres d’atenció primària no tenen l’especialitat

Fa mesos que els sindicats i col·lectius de professionals alerten de la manca de metges, una preocupació que ha anat en augment, ja que hi ha dificultats per trobar-ne i cada vegada s’estan produint més jubilacions.

És per això que fa pocs mesos el Col·legi de Metges de Girona va decidir fer una enquesta a responsables d’hospitals gironins i d’àrees bàsiques de salut per saber amb dades reals la magnitud d’aquesta mancança. Després d’analitzar els resultats, la principal conclusió és que en fan falta entre 95 i 97. La majoria dels quals -una seixantena- corresponen, sobretot a metges de família, una de les especialitats més reivindicades pel col·lectiu, que fa temps que reclama millores i canvis organitzatius.

Però una altra de les especialitats amb més dèficit, segons el resultat, és la de pediatres. De fet, una enquesta del sindicat Metges de Catalunya alerta que una tercera part de places de pediatres d’atenció primària estan ocupades a Catalunya per metges que no tenen l’especialitat corresponent, dada que anteriorment també havia manifestat la Societat Catalana de Pediatria.

Per cobrir la falta de professionals, moltes d’aquestes places als CAPs es cobreixen amb metges de família o professionals que encara no tenen el títol homologat, segons detalla Elisabet Algans, pediatra del CAP de Celrà i delegada sindical a pediatria.

Algans considera que es tracta d’una situació «crítica» que va empitjorant. «D’aquí a cinc anys es jubilarà una quarta part d’aquests especialistes i els MIR només ocupen un 17% de places, està clar que hi ha un dèficit important», explica Algans.

La sobrecàrrega assistencial, la falta de motivació, l’escassa realització professional i les males retribucions, juntament amb l’horari laboral, són les causes principals per les quals un 50,7% del personal facultatiu de pediatria de l’atenció primària s’ha plantejat abandonar la seva feina o canviar d’àmbit de treball en els darrers mesos, segons determina Metges de Catalunya.

Metges de família i pediatres són les especialitats més deficitàries de Girona, segons una enquesta

«No es facilita la investigació ni la conciliació familiar, de fet hi ha reduccions per maternitat que no es poden cobrir, tot això no ajuda a fer l’especialitat atractiva», lamenta la pediatra, qui afegeix que «en cap cas un metge de família ens pot substituir ja que les tasques assistencials no es poden comparar», matisa.

Els resultats també posen de manifest el malestar del col·lectiu amb els seus equips gestors, atès que un 83,8% considera que la seva empresa no ha tingut en compte «mai» o «gairebé mai» la qualitat assistencial dels serveis pediàtrics d’atenció primària. La percepció generalitzada és que la funció que exerceixen està infravalorada per les direccions i institucions sanitàries.

El sindicat va publicar el maig passat els primers resultats del sondeig que indicaven, d’una banda, que el 77% de les absències laborals per malaltia, reduccions de jornada, vacances o cursos de formació no es cobreixen la majoria de vegades, i de l’altra, que el 56% dels pediatres no faria reducció de jornada si pogués conciliar la vida laboral i familiar.

Conseqüències per als pacients

Com a conseqüència de la falta de pediatres, augmenta la pressió assistencial que pateixen aquests professionals. Els especialistes lamenten en l’enquesta «la sobrecàrrega de treball i la dificultat per mantenir la qualitat i la seguretat assistencial». Segons Algans, això comporta que «hi hagi molt més marge d’error perquè si no es poden visitar els nens amb el temps que pertoca; se’ns poden escapar coses». Per tant, «això genera malestar i angoixa entre nosaltres perquè no podem atendre els nens com ens agradaria i posem en risc la seva salut».

Una pediatra de Celrà lamenta que el temps actual per visitar els infants és «insuficient» per a una bona atenció

D’altra banda, davant el plantejament de Salut sobre la possibilitat que es deleguin algunes tasques a altres professionals, Algans s’hi mostra totalment en contra. «Hi ha tasques que només podem fer nosaltres i, per exemple, passar alguns rols a les infermeres, com la revisió del nen sa, hi estem totalment en contra perquè precisament en atencions com aquestes és quan detectem moltes patologies que podrien passar per alt», conclou.