Les obres d'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital Trueta de Girona ja han començat. Fins ara, els treballs, que van començar a principis d'octubre, s'han centrat en l'enderroc de la zona d'esterilització i una de les àrees de reanimació i l'habilitació de nous espais per acollir de manera provisional els serveis afectats. Les obres, que es fan per fases per poder-les compaginar amb l'assistència sanitària, consisteixen en la construcció d'un edifici nou i la reforma de l'àrea quirúrgica actual. Un cop enllestides, el Trueta tindrà una àrea adaptada a les necessitats actuals i comptarà amb sis quiròfans nous. El bloc quirúrgic actual es va construir fa més de 40 anys i és "insuficient".

Les obres es desenvolupen per fases poder-les compaginar amb l'assistència sanitària i que es vegi afectada el mínim possible. Ara, ha començat la primera fase que se subdivideix en tres actuacions: l'enderroc de l'àrea d'esterilització que hi havia fins ara i l'adequació d'una zona provisional nova, la intervenció a una de les dues àrees de reanimació (la més antiga) i els treballs a la zona de secretaria, despatxos mèdics i àrees de treball i formació. Els treballs començats fins ara s'han centrat en l'habilitació de la nova zona d'esterilització provisional mentre es fa la renovació de l'àrea vella. Així, han enderrocat l'antiga i han engegat els treballs per acollir de nou el servei a la mateixa àrea. També han enderrocat una de les àrees de reanimació i properament les tasques s'ampliaran a alguns despatxos mèdics, àrees de treball i sales d'informació, a més de la zona de secretaria. El tancament d'aquests espais per poder-hi fer els treballs ha comportat la reubicació en altres zones de l'hospital. Així, la secretaria, on es fa l'admissió dels pacients que han de ser operats, ara mateix està reubicada a la primera planta del centre. Treballs sorollosos Segons informa l'hospital en un comunicat, aquests treballs, sobretot els d'enderroc, són sorollosos i, tenint en compte que es tracta d'un edifici hospitalari, es coordinen perquè afectin el menys possible el desenvolupament de l'activitat assistencial i el descans dels pacients. El Trueta agraeix tant a pacients com a professionals la "col·laboració i comprensió". També han començat actuacions prèvies a la construcció de l'edifici nou, que disposarà de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes. A la tercera planta s'hi faran sis quiròfans nous i es connectarà amb l'àrea quirúrgica actual. En aquest moment estan fent treballs de fonamentació del nou bloc i els estudis necessaris per poder realitzar el desplaçament de les canonades de serveis. Els treballs d'obra del projecte d'ampliació del bloc quirúrgic es va adjudicar el passat mes de juliol –en un segon procés de licitació- a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Acciona Construcción SA i Copcisa SA, per valor de més de 14,6 milions d'euros. El projecte adjudicat inclou també l'ampliació de l'hospital de dia oncohematològic, que incorporarà 15 punts assistencials més amb les corresponents àrees de suport. Aquesta ampliació permetrà augmentar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, i es disposarà de quiròfans més actualitzats tecnològicament. És per això que el projecte preveu incrementar el nombre de quiròfans i totes les àrees de suport necessàries per assumir l'increment d'activitat previsible i poder realitzar intervencions d'alta complexitat en les millors condicions. Setze quiròfans L'àrea quirúrgica del Trueta ocupa actualment la segona planta de l'edifici principal i consta d'onze quiròfans: nou per a cirurgia programada i dos per a cirurgia d'urgències. El projecte preveu que el centre es doti de sis sales quirúrgiques més. Una d'elles seria per acollir un quiròfan híbrid, és a dir, equipat amb dispositius avançats d'imatge mèdica, que permet realitzar cirurgia mínimament invasiva, tècnica utilitzada principalment en les àrees de cirurgia cardiovascular i neurocirurgia. Es passaria dels onze quiròfans actuals a setze –sis dels quals nous- donat que una de les sales actuals es destinarà a un altre ús. També està previst un creixement de punts d'atenció de la zona de reanimació post quirúrgica, de la zona de recepció prequirúrgica i de l'àrea de cirurgia major ambulatòria (CMA). Un cop s'hagin fet els treballs, equiparan els quiròfans amb la tecnologia necessària per transformar el bloc quirúrgic en un equipament més modern. Els treballs previs per poder dur a terme aquest projecte van començar el 2016. Durant aquests temps, han hagut de fer un seguit de tràmits "complexos" amb diferents administracions, com Bombers, Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntament. La direcció del Trueta assenyala que poder disposar d'aquest equipament permetrà esperar amb millor condicions la posada en marxa del futur Campus de Salut de la regió sanitària de Girona.