Serinyà disposarà d’un pressupost d’1.227.627 euros per aquest any, 289.955 euros dels quals es destinaran a inversions. L’arranjament del cementiri municipal, l’adquisició de la rectoria i i la urbanització del camí de Teià seran les principals accions que durà a terme l’Ajuntament del municipi en matèria d’inversions, tal i com va anunciar ahir el consistori a través d’un comunicat.

A través d’un programa pilot de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Serinyà ha aconseguit la cessió gratuïta del cementiri per part del Bisbat. D’aquesta manera, el consistori assegura que «podrà fer-ne els arranjaments necessaris per a fer l’espai més accessible», així com també efectuar-hi «altres millores». El projecte de millora del cementiri està previst que es presenti en les properes setmanes i la inversió prevista és de 60.000 euros, 40.000 dels quals seran subvencionats per la Diputació de Girona. L’alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon, valora positivament la cessió del cementiri i destaca que «permetrà fer-hi una sèrie d’actuacions que fins ara no era possible fer». Pel que fa a la compra de la rectoria, s’hi destinaran 70.000 euros. L’adquisició de l’immoble, que pertany al Bisbat, ronda els 180.000 euros i durant el 2023 està previst que se’n faci una primera inversió per a obtenir l’edifici. Es tracta d’una inversió «estratègica», assegura l’Ajuntament, ja que està previst que l’espai pugui servir per a «dinamitzar la plaça de Sant Andreu». Dels prop de 300.000 euros d’inversions que es destinaran al municipi també hi ha l’actuació al camí de Teià, a partir d’on s’urbanitzarà un tram del carrer, s’hi farà la pavimentació, la recollida d’aigües i la formació de zones de voreres. El cost total d’aquesta actuació és de 116.455 euros. D’altra banda, hi ha actuacions provinents del pressupost de l’any passat que s’iniciaran en les properes setmanes. En aquest sentit, començaran les obres que afecten la urbanització UA-7 a la cruïlla entre els carrers Figueres i Borriol, l’asfaltatge del carrer Santa Margarida, la formació de passos elevats i ressalts al carrer Nou i el repintat de l’interior de l’Ajuntament.