Els estudis científics han demostrat que entre el 10 i el 15% de les persones que es contagien de covid-19, independentment del grau d’afectació, acaben patint covid persistent. És a dir, un cop recuperats del coronavirus, encara tenen símptomes derivats de la infecció durant molt més temps dels paràmetres normals, com per exemple malestar general, dispnea, dolor muscular, fatiga, símptomes neurològics, alteracions digestives, problemes de memòria, de concentració, insomni i manca d’olfacte i de gust entre d’altres.

Els fisioterapeutes afirmen que en moltes d’aquestes manifestacions de la covid persistent, la fisioteràpia ha esdevingut una «gran aliada», ja que pot ajudar a recuperar la mobilitat, la força i a millorar la respiració, entre altres aspectes. Amb aquest objectiu, des del Col·legi de professionals s’ha promogut l’elaboració d’una guia clínica, que aporta un seguit de recursos pràctics que pretenen donar resposta, des de la fisioteràpia, a les seves manifestacions i símptomes.

L’exercici terapèutic recomanat per la guia inclou entrenament de força muscular, entrenament cardiovascular, equilibri i marxa, doble tasca i exercici i telerehabilitació.

Jordi Vilaró, coordinador de la guia, considera que «és una eina necessària per a fisioterapeutes i també per al col·lectiu d’afectats, per poder abordar la covid persistent des de la fisioteràpia amb un coneixement compartit i lluitar contra uns símptomes que dificulten el dia a dia dels pacients».

Per la seva banda, Sílvia Soler, portaveu del Col·lectiu d’Afectades i Afectats persistents per la covid-19, reclama que «hi ha prou estudis que demostren que la fisioteràpia és imprescindible en el camí de la recuperació de la malaltia, però encara no hi ha recursos suficients perquè els afectats hi puguem accedir des del sistema públic».

A més de la guia, el Col·legi ha organitzat el Curs per al maneig de la covid persistent. L’objectiu d’aquest curs en línia és conèixer els mecanismes fisiopatològics de la covid persistent, aprendre les avaluacions més adequades per valorar els seus efectes, dissenyar i aplicar programes d’intervenció per al seu tractament i adquirir els coneixements teòrics i pràctics per a un abordatge integral.

Professionals admeten que es tracta un àmbit encara «poc conegut» per a molts d’ells i és per això que destaquen la importància de formar-se tenint en compte les necessitats dels pacients.

Els col·legiats que facin el curs podran obtenir un certificat del Col·legi així com amb un distintiu que els acreditarà com a centre/consulta on es tracta la covid persistent segons l’evidència científica.

Més de 30.000 gironins

Segons afirmen els metges de família, la covid persistent podria afectar més de 30.000 gironins, dels quals el 80% són dones. La majoria també tenen entre 40 i 50 anys.

Els símptomes poden reaparèixer després de la recuperació inicial d'un episodi agut de covid-19 o persistir des de l’inici de la malaltia. També poden fluctuar o repetir-se en el temps. En aquest sentit, la dispnea, la fatiga i la tos són els problemes amb més prevalença als quals s’ha d’enfrontar el malalt de covid persistent.