El Bisbat de Girona assegura que en cap moment va rebre cap requeriment de l’Ajuntament de Mieres per arreglar el rellotge del campanar, de manera que es va assabentar que el consistori l’havia hagut d’arreglar a través dels mitjans de comunicació. 

Ara fa unes setmanes, l’Ajuntament de Mieres va anunciar que havia recuperat el repic de campanes de l’església de Sant Pere gràcies a què el consistori havia assumit la reparació del rellotge i va criticar el Bisbat, que n’és el propietari, per no fer-se’n càrrec. Des del consistori van assegurar que havien fet diversos requeriments al Bisbat «sense èxit» i que al final havien decidit encarregar ells mateixos la reparació a un rellotger especialitzat per resoldre-ho. La intervenció va tenir un cost de 3.500 euros.

La versió del Bisbat, però, és molt diferent a la del consistori. Assenyalen que a ells no els va arribar mai cap sol·licitud relacionada amb la reparació d’aquest rellotge, i quan se’n van assabentar a través dels mitjans van contactar amb el rector de la parròquia. Aquest els va explicar que una intermediària de l’Ajuntament li havia comunicat que, davant l’interès el consistori de recuperar el funcionament del rellotge, ja se n’ocuparia econòmicament, i que no calia fer cap aportació. Per tant, des del Bisbat manifesten la seva «sorpresa» davant de l’actitud de l’Ajuntament de Mieres, «i més quan ens cap cas ens has fet arribar de manera formal cap requeriment».