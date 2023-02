El canvi de temps anunciat per ahir dilluns no ha arribat tard i aquest dimarts ja s'han començat a veure les primeres nevades a cotes menys habituals, tot i que sense incidents greus.

La pertorbació ha entrat per la Costa Brava i ha anat pujant cap al Pirineu, deixant els paisatges enfarinats a Olot i nevades més important a Molló o cotes altes com Collsacabra. Fins ara, encara no ha nevat en cotes poc habituals.

Tot just arrenca a Cantonigròs, cap a Collsacabra. Una de les "zones zero" de la nevada prevista més important. Ja ho fa diversos indrets del Pirineu i nord-est. No tenim constància que ho faci a cap cota insòlita. Imatge Jordi Argelich@eltempsTV3 @meteocat pic.twitter.com/X98EGs1OZH — MeteoMauri (@MeteoMauri) 7 de febrero de 2023

Pel que fa a l'afectació a les carreteres, s'han tallat per la nevada la GIV-5201 al Coll de Gomara - Sant Marçal de Montseny i la GIV-5411 al Coll de Revell - Turó de la Paradella. Trànsit ha avisat també de la presència de gel a l'eix transversal, entre Espinelves i Sant Hilari. En aquesta carretera s'ha prohibit la circulació de camions entre Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners i els cotxes necessiten cadenes per circular per aquesta via.

El Túnel de Bracons a la C-37 està tallat per presència de neu

Avancen el retorn d'alumnes al Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès ha avançat el retorn a casa d'un centenar d'alumnes per la neu, que ja cau amb força en alguns punts de la comarca. Es tracta dels usuaris de les les línies 1, 2 i 3, que corresponen als municipis de Beget, Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga del Ter. Per altra banda, les escoles de Sant Pau de Segúries i Vilallonga del Ter han suspès l'activitat i ja no faran classe a la tarda.