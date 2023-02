Vall de Núria s'ha convertit en la primera estació d'esquí de Catalunya i també de tot l'Estat en convertir el telèfon mòbil en un forfet. La nova iniciativa, anomenada Skiwallet, permetrà accedir a remuntadors i trens turístics a través d'un bitllet electrònic que l'usuari tindrà al mòbil. La identificació als torns del tren o telecadires es farà a través de la tecnologia Bluetooth de l'aparell. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, ha destacat el mòbil com un suport que tothom té sempre a mà i que és el dispositiu "més pràctic per utilitzar com a forfet". Segons expliquen en un comunicat, l'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la compra i l'ús als visitants i disminuir els forfets d'un sol ús, així com la reducció de residus.

El forfet BLE SkiWallet de Vall de Núria es pot comprar on line, a les màquines d’autovenda i a les taquilles de l’estació. Per a fer-lo servir cal instal·lar l’aplicació "Axess SkiWallet" i descarregar el bitllet al telèfon. BLE SKiWallet és compatible tant per a telèfons amb sistema operatiu iOS com amb els models Android. El telèfon de l’usuari pot estar en mode-avió i sense dades, només es requereix tenir activat el Bluetooth i portar el dispositiu mòbil a la butxaca. A més, cada vegada que l’usuari passa per un torn, el display d’aquest mostra el nivell de bateria del telèfon.