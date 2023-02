La Generalitat tira endavant la compra del volcà de la Garrinada

El departament d’Acció Climàtica de la Generalitat comprarà els terrenys del volcà de la Garrinada, al terme municipal d’Olot, perquè passin a ser d’ús públic. Es tracta d’una de les mesures compensatòries per a la variant d’Olot, i la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha explicat a Televisió d’Olot que en aquests moments han obert un procés de negociació amb els propietaris per tal d’arribar a un consens. Des de l’Ajuntament d’Olot, mentrestant, fan una valoració molt positiva de la proposta, ja que segons indica el seu alcalde, Pep Berga, el fet que sigui de titularitat pública facilitarà el seu accés i la seva protecció.

La compra dels terrenys de la Garrinada per part de la Generalitat és una de les mesures compensatòries del projecte de la variant d’Olot. En aquests moments, el departament de Territori està resolent les al·legacions als estudis de la variant, amb la voluntat de tenir-les totes respostes abans que acabi d’aquest hivern. A partir d’aquí, fonts del departament apunten que es reprendrà la redacció del projecte constructiu, que ja ha estat adjudicada.

Preservar l’entorn natural

La compra de la Garrinada servirà per preservar l’entorn ambiental per on passarà la futura variant, ja que passarà a ser d’ús públic. Segons ha indicat Barnadas a la televisió olotina, es tracta d’una «mesura important per l’àrea d’Acció Climàtica i és una zona important». La representant de la Generalitat recorda que actuacions com aquesta són habituals, i assegura que a partir d’ara s’haurà de negociar amb els propietaris per intentar arribar a un consens «sempre anant amb cura amb el diner públic que es pugui utilitzar».

Per al batlle d’Olot, Pep Berga, es tracta d’una bona notícia. «Igual que altres volcans, la Garrinada està a tocar de la ciutat, i el fet que sigui públic permterà facilitar millor els accessos i la seva protecció, ja que per exemple es podrà fer passar la gent per uns espais determinats», celebra.