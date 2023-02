Els lletrats de l'Administració de Justícia seguiran de vaga indefinida després d'una primera negociació infructuosa amb el Ministeri de Justícia, i ambdues parts semblen més allunyades que mai. Després de quasi prop d'un mes (l'aturada va començar el 24 de gener), el Comitè de Vaga va aconseguir asseure's a la mateixa taula que el Ministeri per parlar. Van iniciar la trobada ahir a les cinc de la tarda, i avui a les 8 del matí s'han aixecat, sense cap acord tancat.

Els lletrats de justícia (antics secretaris judicials) demanen que el Ministeri compleixi la bateria d'acords que va aprovar fa prop d'un any, entre els quals hi ha l'adequació salarial amb jutges i magistrats i altres millores retributives d'acord amb l'augment de competències que el col·lectiu ha adquirit durant els últims anys. "Vam anar a la negociació amb moltes alternatives, i vam estar fins a mitjanit oferint diferents propostes i a tot se'ns deia que no", assegura Jaume Herraiz, lletrat del servei d'execució penal de l'Audiència de Girona i membre de la junta executiva del Col·legi Nacional de Lletrats de l’Administració de Justícia. "Ens ha sorprès molt a tots veure que després de quasi un mes, l'única proposta que ha portat el Ministeri és una cosa que ja es va pactar i que en rodes de premsa van dir que ja estava complert", critica el lletrat.

Reunió en silenci

La reunió va allargar-se durant moltes hores, però a partir de la matinada el silenci va ser protagonista de la reunió: "El Ministeri va deixar de contestar-nos i vam estar fins a les vuit del matí en silenci perquè si marxàvem ens haguessin acusat d'abandonar la negociació", manté. Sosté que el Ministeri "només tenia dos punts a plantejar escrits en quatre ratlles", i només estaven disposats a negociar l'adequació de grups de població, una proposta que suposaria millorar el salari a les categories més baixes. A més a més, el lletrat afegeix que finalment els van "fer marxar" perquè a les 9 del matí tenien una altra reunió i s'havia de netejar la sala. "És de pel·lícula, totalment surrealista", diu Herraiz.

El Ministeri, per la seva banda, ha enviat un comunicat on el secretari d'Estat de Justícia, Tontxu Rodríguez, ha lamentat l'actitud "insòlita i contrària a la bona fe negociadora" dels lletrats. Segons la seva versió, els lletrats han "elevat les seves exigències plantejades inicialment i no han exposat cap altra alternativa". La trobada ha acabat sense acord ni data per tornar-se a asseure. El Ministeri assegura que ara els lletrats volen una doble pujada salarial, perquè a més de voler que cada lletrat cobri el 85% del que perceben els jutges als seus respectius jutjats, també demanen l'augment referenciat a la massa salarial de la carrera judicial.

Rodríguez ha assegurat que "l'única proposta feta durant la nit pels lletrats demostra una clara falta de voluntat d'arribar a cap acord", i ha recordat que "els principals perjudicats són els ciutadans". Els lletrats, però, titllen de "mentida" el comunicat, i asseguren que "l'únic de cert que té és el temps que va allargar-se la reunió".

Vaga viva i jutjats col·lapsats

La vaga continua viva, i encara no hi ha nova data per continuar negociant. Els lletrats gironins han convocat una nova protesta pel pròxim dilluns davant els jutjats de Girona, i el col·lectiu es tornarà a manifestar a Madrid divendres vinent.

Aquesta situació, segons els lletrats, "demostra que al Ministeri no li importa gens que l'administració de justícia s'ensorri". I és que, cada dia que passa, els jutjats estan més col·lapsats. Ja s'han suspès centenars d'actuacions processals a Girona, entre els quals centenars de judicis i altres procediments no essencials. També hi ha centenars de milers d'euros paralitzats als comptes dels jutjats, ja que són els lletrats els encarregats de donar-los sortida. De fet, els operadors jurídics asseguren que l'afectació que provocarà aquesta vaga serà major que durant el confinament.

"Tenim molt clar que quan això s'acabi haurem de fer moltes hores extres durant molts mesos per posar-nos al dia de tot l'enderrariment que això suposarà, i la situació serà nefasta per tothom", conclou el lletrat.