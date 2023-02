L'operadora britànica Jet2 reforçarà aquest estiu la seva aposta per l'aeroport de Girona, tot incrementat un 5% les seves places amb destí Vilobí d'Onyar, tot arribant als 62.000 seients (és a dir, 3.000 més que l'any passat). Tal com havia avançat Diari de Girona, l'aerolínia oferirà vols directes des de Girona a vuit aeroports del Regne Unit: Leeds, Manchester, Londres-Stansted, Bristol, Birmingham, East Midlands, Newcastle i Glasgow, ruta que estrena aquest estiu i que la convertirà en l'única aerolínia que uneix Girona amb Escòcia, ja que Ryanair de moment no ho té previst. Jet2 començarà la temporada a finals d'abril i l'allargarà fins a principis de novembre.

Jet2 ha explicat en un comunicat que l'any passat ja va ser el de la "consolidació" de la companyia com una de les principals aerolínies britàniques a Girona, però ara assegura que volen seguir "trepitjant fort" i "enfortint" el seu compromís amb Vilobí. En aquest sentit, expliquen que el "pic" de vols setmanals serà de catorze, i a través del seu touroperador, Jet2 Holidays, treballarà directament amb més de 80 hotels de la Costa Brava.