El ple de Ripoll va aprovar en la seva darrera sessió l’adquisició d’una nova furgoneta dièsel amb el vot a favor de tots els regidors excepte els dos d’Alternativa per Ripoll-CUP que s’hi van oposar. L’adhesió a l’acord amb l’Associació de Municipis de Catalunya pel subministrament d’elements de transport amb destinació a entitats locals, consisteix en la compra d’un vehicle Ford Courier Van Trend dièsel de 100 cavalls, que compleix la normativa europea 6.2, i que tindrà un cost de 18.637,02 euros. La despesa s’incorporarà al pressupost d’aquest any.

El cap de l’àrea de Serveis al Territori i Sostenibilitat, Joaquim Colomer, va justificar la compra que anirà destinada a la brigada de neteja, per la substitució d’un jeep «de l’any noranta» que té un elevat cost en reparacions, consums i manteniment. Ara mateix l’Ajuntament no pot fer front a l’adquisició d’un vehicle elèctric, segons Colomer «per l’increment del preu, la tardança en el lliurament i la urgència de substituir l’actual» i per això va afirmar que s’havien vist «obligats a agafar-la». Tot i tractar-se d’un vehicle dièsel Colomer va destacar que es reduirà en 185 grams per quilòmetre l’emissió de CO₂ al medi ambient respecte al cotxe que s’utilitza actualment.

La crítica del portaveu de la CUP, Aitor Carmona, va incidir en subratllar que «no hi ha aposta pel vehicle elèctric» i tot i afirmar que entenia el criteri d’urgència també va apuntar que «ens hipotecarà a anar durant trenta anys amb un vehicle contaminant». Per això va retreure que no s’apostés per una furgoneta de rènting o de segona mà abans que per una de nova.

En el mateix ple el consistori va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia sostenible, un acord segons el qual la Unió Europea aposta per les energies renovables i per reduir emissions de CO₂ en un 50% fins al 2030, i esdevenir climàticament neutres al 2050. El mateix Colomer apunta que l’Ajuntament ha fet una aposta per la renovació de la flota de vehicles, incorporant-ne d’elèctrics, híbrids o eficients, així com altres mesures com la substitució de la il·luminació convencional per led, la instal·lació de calderes de biomassa, o la xarxa de calor que es vol dotar als edificis municipals. Seguidament, també es va aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima, de la unitat de paisatge de l’Alt Ter.

Preocupació respecte Comforsa

Un requeriment de documentació a Comforsa després que els Mossos d’Esquadra hagin detectat vessaments i abocaments de residus al riu Freser, va generar diverses preguntes del regidor de la CUP Aitor Carmona a l’equip de govern. En la seva exposició va detallar que en visites a les instal·lacions de l’empresa s’havia observat «maquinària d’aspecte oliós» i que Seprona també hi havia certificat «deficiències» fins al punt de reclamar-ne la llicència ambiental. Joaquim Colomer va explicar, en canvi, que Comforsa està traient-se aquesta llicència, i que després d’inspeccions de tècnics de l’Ajuntament i també del Consell Comarcal -que és qui té la competència delegada de l’Agència Catalana de l’Aigua- no s’hi han detectat «cap greuge ni problemàtica greu». El regidor i alhora president del Consell Comarcal va destacar les inversions en millores del sistema pel reciclatge i recuperació de contaminants que ha fet l’empresa en els últims temps, i va apuntar que després d’aquesta feina «els rius ho agraeixen».