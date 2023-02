La Creu Roja ha atès durant el primer any de la guerra d'Ucraïna 4.263 persones i n'ha allotjat 1.181 en onze municipis, en el marc del programa d'acollida i integració del Ministeri d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social. Actualment, 1.205 continuen en els recursos de primera acollida i prop de 152 ja estan preparades per a l'autonomia. D'altra banda, l'organització ha atès 3.122 persones per cobrir les seves necessitats bàsiques i 211 han rebut ajuts econòmics. Aquestes són algunes de les dades del balanç que l'entitat ha fet quan es compleixen 365 dies de l'esclat del conflicte.

La Creu Roja és una de les entitats gestores del sistema d'acollida a persones sol·licitants de protecció internacional coordinat pel Ministeri d'Inclusió, sistema que s'encarrega de donar l'acollida a les persones que han fugit del conflicte a Ucraïna. La seva tasca cobreix les necessitats bàsiques de la població, el benestar emocional, l'assistència jurídica, el reforçament de competències i habilitats per a l'autonomia personal, l'adaptació de la millora de l'ocupabilitat i l'accés a un lloc de treball, la creació de xarxes amb la societat d’acollida i l'èxit escolar. En aquestes tasques, han comptat amb el suport de 122 persones voluntàries que s'han mobilitzat per donar resposta a aquesta emergència proporcionant el seu ajut amb tasques que van des de l'orientació, l'ensenyament de l'idioma, la traducció, l'ajuda directa o la inserció laboral i social. Això ha permès, precisament, que prop de 27 persones hagin aconseguit millorar la seva ocupabilitat, 52 hagin rebut suport psicosocial, i 43 hagin pogut comptar amb la Creu Roja per als desplaçaments cap als llocs d'acollida o als centres sanitaris. Una refugiada acollida a Palamós: «Aquí estem molt bé, però necessitem tornar aviat a Kíev» A Catalunya, l'organització ha atès 46.500 persones arribades des d’aquell país i n'ha allotjat més de 20.700. Unes 2.000 persones continuen en acollida d’emergència i més de 400 ja estan en fase d'autonomia. Espanya ha rebut milers de persones des que va esclatar la guerra, 125.023 de les quals han estat ateses per la Creu Roja, un 64%, dones. En total, són 46 els projectes que formen la cartera d'activitat que la Creu Roja ofereix d'ajut tant a nivell nacional com internacional. En aquests moments es troben en recursos d'acollida 9.200 persones ucraïneses, mentre que més de 2.600 són a la fase de preparació per a l'autonomia. A tot l'Estat es continua atenent les persones desplaçades procedents d'Ucraïna (125.023) gràcies a les 9.426 persones voluntàries formades i preparades específicament per atendre aquest tipus de situacions. Això ha permès que prop de 7.500 persones hagin aconseguit millorar la seva ocupabilitat, 3.091 hagin rebut suport psicosocial, i 22.371 hagin pogut comptar amb la Creu Roja per als desplaçaments cap als llocs d'acollida. En el marc del sistema d'acollida i integració de la Secretaria d'Estat de Migracions, la Creu Roja ha acollit en recursos d'allotjament 48.389 persones, més de 88.987 han estat ateses socialment i un total de 7.072 han rebut ajudes econòmiques en efectiu per cobrir les necessitats més urgents i bàsiques.