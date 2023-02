La Policia Nacional ha detingut a Cadis un home de 53 anys pròfug de la justícia que utilitzava la identitat del seu antic company de cel·la gironí mentre complia una condemna a la presó de Barcelona per evitar ser descobert. Tenia pendents tres ordres de cerca i captura i altres reclamacions judicials.

Segons informa la Comissaria Provincial en un comunicat, la intervenció es va produir durant la tarda del 23 de febrer quan els agents van ser requerits pels responsables d'un restaurant per interposar una denúncia contra una parella de Girona que es negava a pagar el compte.

Segons van relatar els propietaris del local, ubicat al carrer Plocia de Cadis, la parella al·legava que havia d'anar a un caixer automàtic per treure els diners i pagar el compte.

Un cop van arribar a l'establiment, els agents van intentar identificar els clients, però estaven indocumentats, pel qual van ser traslladats a la Comissaria Provincial per ser identificats com a presumptes autors d'un delicte lleu d'estafa.

Un cop en dependències policials, l'home donava dades que no es corresponien amb la foto de les bases de dades policials. Per comprovar la seva identitat, els especialistes de la Brigada de Policia Científica van realitzar una comparació de les empremtes dactilars que va donar uns resultats que no es corresponien amb el que va manifestar verbalment.

Els agents van contactar amb la persona que el detingut deia ser, la qual va manifestar que era a Girona i que anteriorment havia acudit a dependències policials en arribar-li una sanció des d'El Puerto de Santa Maria, pel qual sospitava que li estaven usurpant la identitat.

Finalment, en veure's acorralat, el detingut va reconèixer la seva vertadera identitat i que usurpava la d'un antic company de cel·la de la presó de Barcelona, on va complir una pena privativa de llibertat. L'home va ser acusat com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i usurpació d'identitat.