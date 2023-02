La passatgera d'una motocicleta ha perdut la vida aquesta tarda en una sortida de la via a la GI-681, a l'altura del punt quilomètric 5, a Caldes de Malavella, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha sortit de la via i s'ha precipitat per un barranc. Com a conseqüència de l'accident, ha mort la passatgera del vehicle. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.02 hores.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat que han realitzat maniobres de rescat, i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la via continua totalment restringida al trànsit.

Amb aquesta víctima, són 20 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.