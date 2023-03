El Bisbat de Girona continua tenint problemes per cobrir les baixes del professorat de Religió a la diòcesi, ja que tenen la borsa de treball buida i hi ha centres que no poden atendre. El delegat episcopal d'Ensenyament, Pere Micaló, ha demanat disculpes als centres per no cobrir totes les baixes, ja que en aquests moments n'hi ha cinc o sis de primària o dos o tres de secundària que s'han quedat amb baixes sense cobrir. Micaló ha explicat que la disponibilitat de professorat de Religió és "molt baixa", i adverteix que en aquests moments hi ha poc alumnat que s'estigui traient la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) amb l'objectiu d'incorporar-se a aquest cos de professorat. Però no només això: Micaló adverteix que també pateixen un dèficit de vocacions, ja que "hi ha poques persones que creguin que poden fer un bon servei a la societat fent classes de religió". Per tal de poder impartir classe de Religió, cal haver superat com a mínim 12 crèdits de la DECA a primària i 60 a secundària.

En aquests moments, hi ha un 25% de l'alumnat de centres públics i les escoles cristianes de la diòcesi de Girona que cursen religió catòlica, segons les dades del Bisbat. Hi estan matriculats un total de 29.101 alumnes, 10.225 dels quals en centres públics i 18.876 en escoles cristianes. Micaló ha destacat que és el primer curs en què s'ha recuperat la normalitat després de la pandèmia i els "grups bombolla", i malgrat que s'ha recuperat bona part de l'alumnat de Religió, en els centres públics hi ha alguns casos hi ha hagut famílies que han optat per no tornar a l'assignatura.

Micaló ha explicat que, en línies generals, la diòcesi de Girona, igual que la resta de Catalunya, ha experimentat en els darrers anys una "davallada molt moderada" de l'alumnat de Religió, tot i que depèn una mica de l'entorn: en l'àmbit rural, el percentatge d'estudiants de Religió és més elevat que en l'urbà. De fet, els arxiprestats de l'Alt Empordà interior, l'Alt Fluvià i el del Ter-Burgent són els que registren un percentatge d'alumnes més alt. En el cas de Girona i Salt, Micaló explica que l'alumnat procedent d'Amèrica Llatina, amb unes conviccions molt fortes, és el que ha permès equilibrar el nombre d'estudiants de Religió.

El delegat d'Ensenyament ha apuntat que les causes d'aquesta davallada són dues. Una d'elles és sociològica, ja que ens trobem davant d'una societat cada cop més laica: "Cada cop hi ha menys interès, per part dels pares, que els seus fills facin religió", ha indicat. De fet, molts dels pares que avui porten els seus fills a l'escola ja no van fer religió ells mateixos. I d'altra banda, Micaló apunta que el currículum de la matèria, fins ara, era "poc atractiu". En canvi, ara, amb l'entrada en vigor de la LOMLOE, creu que el nou currículum "està molt més ben adaptat a la nostra societat". Es tracta, però, del primer any que es posa en pràctica, de manera que caldrà valuar com funciona. En aquest sentit, Micaló ha valora positivament la LOMLOE pel currículum Religiós que aplica, però ha lamentat l'escassa dotació horària, sobretot a primària. "El departament ha optat per aplicar els mínims, que és una hora a la setmana", ha lamentat.