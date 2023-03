L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha rectificat el llistat de municipis que no han entregat el seu pla de gestió de la sequera, en el qual s’incloïa Sant Feliu de Guíxols, i ara apareix que en aquest municipi està «en tràmit», com en els casos de Lloret de Mar i Salt. L’Ajuntament del municipi ha fet constar que va entregar-lo a l’ACA l’agost de 2021, i que els consta el document de recepció per part de l’organisme català.

D’aquesta manera, queden només dos municipis gironins majors de 20.000 habitants (Figueres i Banyoles) que, segons l’ACA, no han entregat el seu pla de gestió de sequera. Segons va recordar dimecres la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, es tracta d’un document obligatori per als grans municipis i la seva inexistència es podrà multar, especialment ara que els sistemes del Ter-Llobregat i Muga-Fluvià han entrar en la fase d’excepcionalitat per sequera.