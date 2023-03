Emprenedona és una associació de dones emprenedores i empresàries pensada per fer xarxa i compartir dubtes amb trobades i formacions. Al capdavant hi ha Lara Andrés i Laura Prat que el 2021 van iniciar el projecte després de decidir que feia falta una comunitat com aquesta. Si bé van començar al Ripollès, ara ja s'ha estès a Osona, Garrotxa i la Cerdanya amb més d'una quarantena de sòcies. Aquest any han obert de nou inscripcions. Andrés, que té un negoci de màrqueting digital -Ambpaciència- diu que "el que més li dol" és que les dones treballadores "optin per fer-se autònomes per poder gestionar el seu temps" perquè no troben prou flexibilitat ni suport a l'empresa privada. Creu que la conciliació familiar és un dels grans temes pendents.

En aquest 8M Andrés explica a l'ACN que encara hi ha molta feina per fer. Posa d'exemple que encara avui "s'hagi d'explicar que el feminisme no és masclisme ni misàndria", sinó reclamar la igualtat entre homes i dones. Recorda que quan van anunciar la creació de la comunitat -l'any passat es van constituir com a associació sense ànim de lucre- "molts homes es van enfadar perquè estaven exclosos i encara avui no ho entenen".

L'altra impulsora del projecte, Laura Prat, que té el negoci By Lau Events & Decor dedicat a organització d'actes i casaments, no vol dir que el format serà sempre així perquè voldrien poder obrir la comunitat a tothom en un futur. Actualment, però, defensen la necessitat d'una comunitat de dones emprenedores i empresàries des d'on poder comentar dubtes i fer sinergies. "Quan vaig començar em trobava molt sola i tenia molts dubtes d'alguns passos a fer", detalla. Tenir un espai per compartit els reptes del dia a dia és un dels principals propòsits, juntament amb la formació i les sinergies. "Encara hem de reivindicar molt el paper de la dona empresària, tenim una manera de fer negocis diferent a la dels homes, treballem d'una altra manera", afirma Prat.

Una idea que comparteix Andrés. La conciliació i la "càrrega emocional" del dia a dia és un dels temes que comparteixen des d'aquesta comunitat. "Ens agradi o no, les dones fem mil i una tasques, no només som emprenedores, també som mares, estem al cas dels missatges a l'escola...", afirma. Admet que potser algun cop caldria plantar-se i que falta més comprensió. "Això ho expliques a un home i et mira com si estiguessis 'turuleca', i et diu que no entén on està tanta feina; clar no la veu perquè no la fa", afegeix.

Tòpics que no desapareixen

Una altra queixa del dia a dia és haver d'aguantar tòpics i frases que creuen que haurien d'estar ja superades. "No t'oblidis del teu home ara que has tingut un fill" o "algun dia faràs d'administrativa del teu home" són alguns dels comentaris que han sentit, sense oblidar el tracte de "nena". Ser autònomes els comporta satisfaccions però també riscos, com ara què passa amb el negoci quan acaben de tenir fills. "Acabes de parir però què passa amb la teva empresa? Doncs que si estàs de baixa, el negoci cau", afirma Andrés. Una situació, remarca, que no acostuma a passar amb els homes.

Per tot això, ambdues empresàries reclamen polítiques reals per fomentar la igualtat entre homes i dones i més mà dura davant agressions de tot tipus.

Fins al 12 de març tenen obertes les inscripcions per formar part de la comunitat, oberta a dones que emprenguin o amb un projecte entre mans. El 28 d'octubre celebraran la jornada Emprenedona Live, amb xerrades i posada en comú d'experiències. Al llarg de l'any també fan trobades presencials a diferents a Vic i Ripoll.