L’Associació Catalana de Llevadores va publicar ahir un vídeo en què mostraven preocupació per la manca de professionals per a poder garantir la salut de les dones i reclamen que se’n contractin més.

Tot i que la reivindicació es va emmarcar en el Dia de la Dona, es tracta d’una queixa històrica. De fet, hi ha cert malestar entre el col·lectiu perquè la situació s’està tornant «crítica». Concreten que a la Comunitat Europea hi ha 69,8 llevadores per cada 100.000 dones i 25,9 llevadores per cada 1.000 naixements, però a Espanya hi ha 31,6 llevadores per cada 100.000 dones i 12,4 llevadores per cada 1.000 naixements. A Catalunya hi ha 17 llevadores per 100.000 dones i 10,47 llevadores per cada 1.000 naixements.

A més, afegeixen que hi ha centres que no poden cobrir les places de llevadora i recorren a professionals «no especialitzats i amb manca de coneixements de llevadoria i amb el risc que això suposa». Des de l’Associació Catalana de Llevadores s’han denunciat aquestes situacions sense èxit. Alerten que això podria repercutir en l’atenció i la qualitat d’atenció a les dones i criatures i a la salut sexual i reproductiva. És per això que l’Associació Catalana de Llevadores ha informat a Salut d’aquesta situació i admeten haver fet una proposta per tal d’abordar el problema sense obtenir cap resposta.

Aquesta problemàtica està comportant que perillin alguns serveis ginecològics, sobretot a clíniques privades, i alguns centres especialitzats.

Aquest és el cas del centre pioner en parts naturals de Martorell, que va tancar a principis de gener perquè en dos mesos van plegar cinc de les dotze treballadores per discrepàncies amb la direcció del centre i no es van trobar substitutes.

Segons la vocal de l’associació a Girona, que és llevadora al Trueta i al Güell, Lara Maria Redondo, hi ha serveis de ginecologia de Girona, sobretot en centres més petits, que estan «en risc» per la manca d’aquestes professionals. És per això que demana solucions per evitar que això passi.

Sindicats com UGT també s’han implicat en la problemàtica. Demanen «dignificar urgentment les condicions laborals que han de ser pactades, uniformes i ajustades al nivell d’especialitat i a l’esforç que es demana, ja que actualment són desiguals en les diferents gerències territorials, produint-se un greuge entre les professionals dels diferents territoris».

També tenen constància que «s’ha plantejat suprimir temporalment visites preventives com les citologies i/o disminuir activitats comunitàries com els grups de preparació al naixement» i demanen que aquesta situació canviï.

Un dels reclams del col·lectiu és que Salut incrementi el nombre de places de formació sanitària, per tal que hi hagi més professionals en el sistema sanitari.